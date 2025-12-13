sábado, diciembre 13, 2025
Eduardo Ramírez Decreta Nueva Área Natural Protegida “Mina Banderas” en Pantepec

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la firma del Decreto de Declaratoria de Área Natural Protegida (ANP), con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, para 463.82 hectáreas de la superficie denominada “Mina Banderas”, en el municipio de Pantepec.
Destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una firme vocación ambientalista, impulsando acciones de preservación, restauración y cuidado de los ecosistemas de Chiapas.
En este marco, el mandatario agradeció a las autoridades y habitantes de Pantepec por su sensibilidad y conciencia ecológica. Puntualizó que actos como este, de profundo carácter humanista, permiten trazar una nueva ruta de desarrollo y bienestar, garantizando mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.
“Agradezco la sensibilidad para consolidar la incorporación de esta superficie a las áreas naturales protegidas; esto habla de la gran conciencia que tienen en el cuidado del agua, de las áreas verdes, la flora, la fauna y los recursos naturales. Cuando logramos contar con una conciencia clara, avanzamos hacia una nueva forma de vivir”, manifestó.
Ramírez Aguilar resaltó que para su administración es fundamental atender la seguridad, la salud, la educación y, de manera especial, el medio ambiente. En este sentido, aseguró que trabajará en unidad y de manera cercana con las comunidades de Pantepec, a fin de proteger esta nueva área natural e impulsar programas y proyectos de infraestructura que favorezcan la prosperidad compartida.
La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, detalló que la nueva declaratoria protegerá 463.82 hectáreas de bosques de montaña en San Isidro Las Banderas, Pantepec, hogar de especies emblemáticas como el quetzal.
Subrayó que, en esta Nueva ERA ambientalista y gracias al trabajo coordinado con la federación y los ejidatarios, en menos de un año se han decretado nueve áreas naturales protegidas, una cifra histórica que reafirma el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con la conservación, la conciencia ecológica y el humanismo que transforma.
El comisariado ejidal, Galdino Hernández Hernández, reconoció el acompañamiento que el Gobierno de Chiapas brinda al ejido San Isidro y al municipio de Pantepec, así como el apoyo recibido para incorporarse al proyecto de conservación ecológica. Señaló que esta iniciativa fortalece la protección de los recursos naturales y abre nuevas oportunidades para la región. Asimismo, expuso las principales necesidades de la comunidad y entregó solicitudes prioritarias para impulsar el desarrollo municipal. Boletín oficial

