Reportan Desabasto de Agua en Varias Colonias de Tapachula

*Familias se ven Obligadas a Contratar el Servicio de Pipas.

Tapachula, Chiapas; a 28 de septiembre del 2023.- Justo cuando la alcaldesa de este municipio, Rosa Urbina Castañeda, se inscribió en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como parte de sus aspiraciones por gobernar Chiapas, representantes de colonias confirmaron un grave desabasto de agua, otra vez.

Por ejemplo, habitantes y comerciantes que tienen negocios en la 9ª. Calle Poniente, entre 12ª y 14ª Avenida Norte, dieron a conocer que desde hace más de dos meses están sufriendo por la falta de agua potable, sin que les den una explicación del porqué del desabasto.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Ramona Donata Gómez Alvarado, aseguró que en el caso de quienes tienen cocinas económicas, tienen que pagar al día de uno a dos viajes de suministro de agua a base de tinacos, lo que les resulta un costo alto que nadie les quiere devolver.

Comentó que, al hacer esos gastos, ya no tienen ganancias en sus negocios y eso les perjudica muchísimo ya que aparte tienen que pagar rentas, luz eléctrica y otros servicios.

Agregó que el suministro del vital líquido por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), es apenas por ratitos, pero sin ninguna presión, lo que hace que no puedan juntar o almacenar suficiente para sus servicios.

Además, que mientras tanto, aunque el suministro sea deficiente, los cobros que hace Coapatap están a la orden del día y cuidado si alguien se atrasa en el pago, porque inmediatamente le cortan el servicio, «porque para eso sí son buenos los del organismo».

Señaló que son decenas de familias de esa dirección que vienen padeciendo esa problemática, pues a pesar de que ya pidieron el apoyo a la autoridad competente no han tenido una respuesta positiva.

Dijo que por lo menos manden el agua pero que sea un día completo porque hay ocasiones que lo hacen solo un ratito y no les alcanza el tiempo para poder llenar por lo menos el tanque. Por eso exigen a la autoridad municipal atienda sus reclamos. EL ORBE/Nelson Bautista