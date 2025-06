Derechos de Trabajadores en Refugios son Violentados: ONG

* Denuncian la Falta de Agilidad en la Entrega de Recursos.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio del 2025.- Elsa Simón Ortega, fundadora de la organización civil “Por la Superación de la Mujer”, en Tapachula, Chiapas, denunció la falta de agilidad en la entrega de los recursos por parte del Gobierno mexicano a refugios. Ya que se trata de un presupuesto público etiquetado y que sirve para atender a grupos vulnerables.

Destacó que los dineros referidos sirven para pagar al personal que trabaja en los espacios en mención. Son sueldos para abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y otros.

Subrayó que a las personas que acuden a los refugios en busca de ayuda no se les pide nada, ya que se supone que por eso existen los recursos ya presupuestados, por ley.

“En la ley de acceso a una vida libre de violencia, desde el 2008 fue publicada, y existen los refugios de organización civil, yo soy parte de la Red Nacional de Refugios donde estamos en toda la República, lamentablemente a los trabajadores los han tenido sin cobrar, lo cual violenta sus derechos”, denunció.

Comentó que el personal estuvo desde marzo del presente año sin cobrar recurso. Cuando tienen el conocimiento que desde el año pasado ya estaba en los presupuestos del Gobierno. Y desconocen los motivos porque no los liberaron con oportunidad, porque apenas los acaban de liberar.

Afortunadamente los profesionistas que laboran en el refugio se mantuvieron firmes trabajando todos los días desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Y esperan que para el próximo año no tengan los mismos problemas. EL ORBE/ JC