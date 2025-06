Concluyen Conflicto en la Escuela “Teodomiro Palacios”

Autorizan el Ingreso de Alumnos sin Examen de Admisión.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio del 2025.- En días pasados concluyó la problemática entre padres de familia y directivos de la escuela “Teodomiro Palacios”, en la Ciudad de Tapachula, ya que la Secretaría de Educación autorizó que los alumnos que ya estudiaban en este plantel educativo, ingresen a secundaria sin necesidad de presentar examen de admisión. Solamente presentarán un examen de evaluación.

Lo anterior se desprende de la entrevista que ofrecieron las integrantes del Comité de Padres de Familia de dicha institución educativa, Bertha Pérez Gutiérrez, Alejandra González Torres y Carla Patricia Guzmán, quienes recordaron que desde el pasado 10 de junio habían tomado la Dirección de la escuela para hacerse notar ante la Secretaría de Educación.

Afortunadamente el conflicto terminó, ya que los menores que van a ingresar a nivel de secundaria y que han estudiado en dicho plantel educativo desde el nivel Preescolar ya tienen garantizado un espacio para el próximo ciclo escolar.

El objetivo, aseguraron, es que no se les quite el derecho a la educación a los estudiantes. Y es que, muchos padres de familia inscriben a sus hijos en el Centro Escolar “Teodomiro Palacios” desde el preescolar, y siempre se les había dado prioridad a los estudiantes del plantel, para que entren en automático a los niveles de estudio superiores.

“Son los hijos de Teodomiro, como se les dice aquí, y las costumbres se hacen ley. Estamos de acuerdo que a los que vienen de fuera se les aplique un examen de admisión, pero ellos son de casa, y que se les aplique pero un examen de diagnóstico”, comentaron.

Celebraron la resolución de las autoridades educativas, aunque de los 20 espacios que estaban pidiendo solo se lograron seis. Pero se tiene que marcar un precedente, en que no se les puede negar la educación a los menores.

La toma de las instalaciones de dicha escuela primaria fue pacífica, y fueron entregadas a las autoridades educativas sin ningún problema, por lo que lamentaron toda la polémica que surgió en torno a este caso. EL ORBE/ Mesa de Redacción