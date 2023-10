En Puebla, Claudia Sheinbaum Llama a Formar Comités de Defensa de la 4T

*Para dar Continuidad al Legado de AMLO.

Puebla, Puebla; Septiembre de 2023.- “Todo México se da cuenta que estamos mejor con la transformación”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Puebla, como parte de la gira nacional “La Esperanza Nos Une”, donde hizo un llamado a formar Comités de Defensa de la Transformación en cada rincón del Estado y del país para garantizar la continuidad de la 4T.

“Firmaron una carta de unidad, unidad para que siga la Transformación de México (…) Por eso estamos yendo a cada entidad para que mucha más gente se una, porque tenemos una gran tarea el próximo año”, precisó.

Durante la firma del Acuerdo de Unidad, las y los poblanos que se dieron cita en el Centro Expositor de la entidad, mostraron su respaldo para que sea Claudia Sheinbaum quien lidere el proyecto de nación el próximo año.

“¿Vamos a ir juntos a ganar la mayoría el próximo año?, ¿vamos a ir juntos para que una mujer que representa a todas las mujeres de México, a todo el pueblo de México, que ganó una encuesta, pueda conducir los destinos de la nación?”, fue el llamado al que las y los simpatizantes poblanos se sumaron.

Por lo anterior, recordó que desde su juventud ha sido una defensora de los derechos del pueblo de México, pero además destacó que desde hace tiempo ha luchado junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México que caracterizan al movimiento transformador.

“En mí tienen una persona que les puede decir con orgullo, con mucho orgullo, que venimos caminando desde hace tiempo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en nosotros, que, en nuestro corazón, están los principios de nuestro movimiento”, aseveró.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a defender el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su gobierno ha obtenido logros cruciales para el bienestar del país, tales como el combate a la corrupción y la disminución de la pobreza.

“Se está recuperando en un 90% el salario mínimo; porque somos el país con la segunda tasa de desempleo más baja en el mundo; porque 5 millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza; porque se acabaron los gasolinazos; porque no hay aumento de impuestos y porque no se ha endeudado a nuestro país. Hoy se combate la corrupción y todo el mundo paga impuestos. Eso es lo que tenemos que defender”, proclamó.

Al evento, asistieron grandes representantes de la 4T, como Olga Romero Garci Crespo, presidenta Estatal de Morena, y el coordinador de Vocerías y vínculo con organizaciones sociales, Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que la tarea que le toca al movimiento es la de cuidar el legado de López Obrador.

“Tenemos una herencia, como dice nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, un legado muy importante que cuidar, el legado que nos ha entregado el compañero presidente López Obrador, el más grande presidente de la historia moderna del país”, puntualizó.

El Acuerdo de Unidad para la Transformación fue firmado por: Martha Alicia Palomino Ovando, investigadora de la Facultad de Ciencias de la BUAP; Ricardo Andrade “Rey de la Cemita”, quien ha trabajado porque la gastronomía poblana sea reconocida a nivel internacional; Claudia Romero, deportista; Jaime Cañedo, vicepresidente de Cinco Radio; Ramón Vergara, del Comité de Descendientes indígenas; Scarlett Palacios, creadora de ‘’Hazlo Chingón’’; Antonio Grajales, dueño de Radio Oro; Elena Larrea Zepeda Carranza, presidenta de ‘Cuacolandia’; Manuel Espinosa Maurer, expresidente de la Cámara Nacional de Industria Textil; María Eugenia Mendoza Álvarez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Diana Laura Coraza Castañeda, premio nacional de deporte 2017.

Así como por Matilde Álvarez Sierra, atleta y ganadora triple de Exatlón México; Maiella Gómez Maldonado, presidenta nacional del partido Fuerza Por México; Benjamín Mar ‘’Stigma’’, luchador profesional; Jorge Moreno Rojas, presidente de la Cámara de Industria Textil en Puebla y Tlaxcala; Rufina Edith Villa Hernández, mujer nahua defensora de los derechos indígenas; Antonio Yitani Maccise, presidente del Club de empresarios de Puebla; José Luis Sánchez Solá, director técnico del Club Puebla en 2006; Emilio Salgado Néstor, presidente estatal del Partido Nueva Alianza y finalmente por Ricardo Gámez Morga, empresario que representa al grupo PRODEI, conformado por empresas mexicanas en diversos sectores económicos. Boletín Oficial