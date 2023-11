Inaugura REC Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

* En Bochil.

Al inaugurar la obra de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que responde a una demanda añeja de las familias de las localidades de San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, del municipio de Bochil, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que esta infraestructura, que tratará hasta 11 litros por segundo, es de gran trascendencia para los habitantes, toda vez que a partir de ahora contarán con recurso hídrico limpio y salubre.

“Después de tantos años de permanecer en el abandono, este gobierno democrático retoma el proyecto y entrega una Planta de Tratamiento que está funcionando y beneficiando a estas cuatro comunidades; ahora van a gozar de agua limpia y de un medio ambiente sano donde las presentes y futuras generaciones puedan crecer saludables. Esto no es una concesión ni una dádiva, es justicia social y un derecho humano, porque el gobierno de ahora sí le responde al pueblo”, afirmó.

En ese marco, Escandón Cadenas anunció la rehabilitación de la Red de Agua Potable en este municipio, a fin de que las 13 comunidades que conforman la localidad tengan acceso a este servicio básico; asimismo, convocó a la población a cuidar este recurso natural y evitar la deforestación, pues si esto sigue ocurriendo, dijo, habrá escasez de agua y la tierra se secará, lo que ocasionará que no haya espacio para los cultivos de primera necesidad, afectando la soberanía alimentaria.

Resaltó que, al igual que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se sigue transformando la vida pública y se responde a las solicitudes más apremiantes; muestra de ello es que en este municipio se iniciarán los estudios de factibilidad para la construcción de un plantel del Cecyte, así como los trabajos de rehabilitación del Centro de Salud. “La Cuarta Transformación es un gran movimiento que está a favor del pueblo, por eso nos mantengamos en unidad y no permitamos que nada ni nadie nos divida”.

En su intervención, el director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, informó que, para la consolidación de esta obra de alto impacto social, la cual estuvo abandonada en gobiernos anteriores, se destinó una inversión superior a los 31 millones de Pesos, a fin de que las comunidades cuenten con un espacio digno para dar tratamiento a las aguas que van al río de Bochil y, a su vez, desembocan al río Grijalva.

La diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, Yolanda del Rosario Correa González, manifestó que estas acciones son una muestra más de que Chiapas vive un gran momento de transformación, “estamos llegando a cada rincón con respuestas tangibles, como esta obra de tratamiento de aguas residuales, la cual traerá grandes beneficios para las familias.

Finalmente, el alcalde de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses, dio la bienvenida al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, agradeció su apoyo con obras públicas, no solo en la cabecera municipal, sino en los ejidos, y destacó que esta planta de tratamiento de aguas residuales será de gran beneficio para la población.

Estuvieron presentes: la diputada local Karina Margarita del Río Zenteno; la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Anakaren Gómez Zuart; el director de la Escuela Primaria Bilingüe La Reforma, Alejandro Díaz Díaz; así como los agentes municipales de San Vicente, Filomeno Gómez Ramírez; de La Cañada, Antonio Sánchez Sánchez; y de Venustiano Carranza, Gerardo Hernández Hernández. Comunicado de Prensa