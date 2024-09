El Soconusco se Está Convirtiendo en Estado de Sitio por la Inseguridad: Abogados

*Señalan que mucho se debe a la llegada de migrantes con antecedentes penales

Tapachula, Chiapas; 5 de Diciembre del 2023.- «La región del Soconusco se está convirtiendo en una zona en estado de sitio por altos niveles de inseguridad, donde todos los días hay ejecutados con el tiro de gracia, y lo peor de todo, es que ya nos estamos acostumbrando».

Lo anterior fue dicho a Periódico EL ORBE por el abogado postulante, Aurelio Bartolón Verdugo, quien consideró que mucho de ello se debe que la frontera entre México y Guatemala está abierta para todo y no hay control sobre los migrantes que ingresan a territorio mexicano de manera irregular.

«Así como llegan personas desde Centroamérica con grandes necesidades de migrar en busca de mejores oportunidades, también llegan otros que traen antecedentes penales, e incluso órdenes de captura», señaló.

Esa misma gente llega exigiendo cosas que no se atreven a pedir en sus países de origen, dijo, además de violar las leyes de manera impune y pisotear los derechos de la sociedad, sin que tengan repercusiones de ningún tipo.

Puso como ejemplo que apenas hace algunos días, una caravana de migrantes decidió bloquear la Carretera Costera de Chiapas y mantener secuestrada a la población durante casi tres días, y causando con ello grandes afectaciones.

Recordó que mucha gente tuvo que caminar grandes distancias para cruzar de un lado a otro, o tener que regresar, y que eso causó malestar general entre la población local y de visitantes.

«La verdad es que, en la actualidad, los migrantes pasan la frontera sin ningún tipo de revisión migratoria y la gente que no es grata, no debería estar en Tapachula», Recalcó.

Por eso hizo un llamado a los tres órdenes de Gobierno para que se implementen las estrategias que sean necesarias para frenar esa migración ilegal y un control estricto de los flujos en movilidad, antes de que sea demasiado tarde. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello