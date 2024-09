«Necesitamos Hablar, Elon»: el Mensaje de Milei al Dueño de X

Ciudad de México; 5 de Diciembre.- Elon Musk, dueño de Tesla y de X, posteó un video del presidente electo de Argentina, Javier Milei, y éste no tardó en responder: «Necesitamos hablar, Elon».

El video que subió Elon era de una entrevista con Milei, quien asume el domingo la presidencia argentina. En ella, Milei evoca una frase de Milton Friedman que dice: «Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad no termina consiguiendo ninguna de las dos». En cambio, dijo, «una sociedad que pone la libertad antes que la igualdad consigue mucha de ambas».

Citó también a John Stuart Mill, señalando que «una sociedad que se obsesiona con la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde». Esa, dijo, «es la historia de Argentina».

El entrevistador entonces le menciona la «tiranía de la mayoría». Milei responde: «La justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social».

Aseguró que el gran logro del liberalismo es «haber logrado la igualdad ante la ley. La ley es la misma para todos». En cambio, añadió, «cuando vas por el tema de la justicia social, que significa la redistribución del ingreso, en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, distribuirlo antojadizamente en función de lo que quieren los que están en la poltrona [en el poder].

Milei, de La Libertad Avanza, llegó a la presidencia de Argentina defendiendo la libertad sobre todas las cosas. Autodefinido como libertario, aunque muchos lo señalan como ultraderechista, su lema de campaña era «¡Viva la Libertad, Carajo!», una frase con la que cierra prácticamente todos sus discursos.

Gran crítico de la izquierda, entre sus propuestas de gobierno están privatizar todo lo que sea privatizable y eliminar Ministerios para reducir el tamaño del Estado; también busca acabar con el Banco Central y dolarizar la economía. Sun