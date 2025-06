Denuncian Contaminación por Colapso de Drenaje en Colonia Los Amores

*Aguas Negras Regresan a las Viviendas.

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio de 2025.- Lo que comenzó como un problema técnico en la red de drenaje de la colonia Los Amores ha evolucionado en una crisis de salud pública. Decenas de familias viven actualmente entre aguas negras, malos olores, enfermedades gastrointestinales y el temor a que sus viviendas terminen colapsando ante el reblandecimiento del suelo.

En la Avenida Las Rosas, una de las principales de la colonia, el sistema de drenaje colapsó por completo. Hasta ahora, al menos siete registros se encuentran azolvados y la situación ha obligado a los vecinos a dejar de utilizar baños, lavabos y sistemas de agua potable en sus hogares.

No podemos usar los baños, ni llenar los tinacos porque el agua sucia se regresa. Es un caos, nuestras casas se han convertido en un foco de infección, denuncia Humberto Mejía, uno se los afectado.



El desbordamiento del drenaje no solo ha causado inundaciones en la vía pública, sino que ha penetrado en al menos doce viviendas, filtrándose por las tuberías internas y provocando un deterioro grave en la infraestructura de las casas.La situación también ha comenzado a pasar factura en la salud de los habitantes. Según testimonios, ya se reportan múltiples casos de infecciones estomacales, dolores de cabeza y erupciones cutáneas, principalmente en niños.Este problema pone en riesgo la salud de nuestros hijos. Ya hemos tenido varios casos de infección por el agua contaminada. Aquí vivimos con miedo, expresóA esto se suma el temor por las lluvias, que podrían agravar la emergencia. La tierra en las zonas afectadas ya presenta hundimientos por el reblandecimiento causado por las filtraciones de aguas negras.Los colonos exigen a las autoridades municipales una intervención inmediata y sostenida. Aunque han presentado reportes y solicitudes desde hace semanas, hasta el momento no han recibido una respuesta clara ni un plan de acción por parte del ayuntamiento.Vecinos de Los Amores advirtieron que, de no atenderse el problema de fondo, podrían organizar protestas o bloqueos para llamar la atención de las autoridades estatales y federales, dijo. EL ORBE/ Mesa de Redacción