Entrega ERA el Premio Estatal del Deporte 2025 y Refrenda su Compromiso con las y los Atletas

El Gobernador Manifestó que Seguirá Apoyando a Quienes Practican Deportes de Alto Rendimiento
Chiapas Destaca en Disciplinas Como Taekwondo, Tenis de Mesa, Judo, Tiro con Arco, Entre Otros.
También Felicitó a los Entrenadores que Ayudan a Formar Deportistas Destacados
*RECONOCIÓ A LOS GALARDONADOS POR SU ESFUERZO, DEDICACIÓN Y DISCIPLINA, AL TIEMPO DE FELICITARLOS POR PONER EN ALTO EL NOMBRE DE CHIAPAS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Al encabezar la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las y los galardonados por su esfuerzo, dedicación y disciplina, y refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer al deporte y brindar respaldo permanente a las y los atletas chiapanecos.
Durante su mensaje, el mandatario destacó que este reconocimiento es resultado de un camino marcado por la constancia, la paciencia y la concentración. “Ustedes son grandes maestras y maestros de vida, porque alcanzar los primeros lugares no es sencillo; es fruto de una lucha que inicia desde la niñez y la juventud. Sigan planteándose nuevos horizontes. Nos sentimos profundamente orgullosos de sus logros”, expresó.
La directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, señaló que el Premio Estatal del Deporte distingue la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia de las y los deportistas chiapanecos que han llevado el nombre del estado a lo más alto. Subrayó que cada logro es resultado del trabajo diario y del acompañamiento fundamental de sus familias.
De igual forma, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, al destacar que su compromiso ha fortalecido al deporte como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social. Convocó a las y los galardonados a seguir soñando en grande y los reconoció como una inspiración para niñas, niños y juventudes chiapanecas.
En representación de las y los premiados, la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, Karime Montoya Alfaro, manifestó su agradecimiento por esta distinción y reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por creer en el deporte como un motor de transformación y por impulsar oportunidades que permiten a las y los atletas perseguir sus sueños. Destacó el respaldo, la confianza y el acompañamiento de su familia, entrenadores y autoridades deportivas. “Este premio me motiva a entrenar con mayor compromiso; el tiro con arco me ha enseñado que cada disparo requiere enfoque, calma y trabajo constante”, puntualizó.
En esta edición recibieron el Premio Estatal del Deporte: Renata Hernández Estrada, en la disciplina de Taekwondo; Julián de Jesús Gómez de la Cruz, en Tenis de Mesa; María Fernanda Cruz Bolón, en Judo; Karime Montoya Alfaro, en Tiro con Arco; y el profesor José Enrique Vera Álvarez, como Entrenador. Asimismo, se entregó un reconocimiento especial por la promoción y el desarrollo del golf en Chiapas al profesor Juan Meza Aguayo.
Estuvieron presentes en este evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la señora María Irene Cruz, en representación de la deportista galardonada María Fernanda Cruz Bolón; y Francisco Javier Vera Álvarez, en representación del entrenador José Enrique Vera Álvarez. Boletín Oficial