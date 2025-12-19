Entrega ERA el Premio Estatal del Deporte 2025 y Refrenda su Compromiso con las y los Atletas

El Gobernador Manifestó que Seguirá Apoyando a Quienes Practican Deportes de Alto Rendimiento

Chiapas Destaca en Disciplinas Como Taekwondo, Tenis de Mesa, Judo, Tiro con Arco, Entre Otros.

También Felicitó a los Entrenadores que Ayudan a Formar Deportistas Destacados

*RECONOCIÓ A LOS GALARDONADOS POR SU ESFUERZO, DEDICACIÓN Y DISCIPLINA, AL TIEMPO DE FELICITARLOS POR PONER EN ALTO EL NOMBRE DE CHIAPAS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Al encabezar la entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las y los galardonados por su esfuerzo, dedicación y disciplina, y refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer al deporte y brindar respaldo permanente a las y los atletas chiapanecos.

Durante su mensaje, el mandatario destacó que este reconocimiento es resultado de un camino marcado por la constancia, la paciencia y la concentración. “Ustedes son grandes maestras y maestros de vida, porque alcanzar los primeros lugares no es sencillo; es fruto de una lucha que inicia desde la niñez y la juventud. Sigan planteándose nuevos horizontes. Nos sentimos profundamente orgullosos de sus logros”, expresó.



Ramírez Aguilar enfatizó que su administración continuará trabajando de manera cercana para ofrecer apoyo y acompañamiento a quienes practican el deporte de alto rendimiento. Asimismo, reconoció el papel fundamental de las familias y de las y los entrenadores, cuyo impulso y motivación han sido clave para que las y los atletas representen con orgullo a Chiapas en competencias nacionales e internacionales.La directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo, señaló que el Premio Estatal del Deporte distingue la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia de las y los deportistas chiapanecos que han llevado el nombre del estado a lo más alto. Subrayó que cada logro es resultado del trabajo diario y del acompañamiento fundamental de sus familias.De igual forma, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, al destacar que su compromiso ha fortalecido al deporte como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social. Convocó a las y los galardonados a seguir soñando en grande y los reconoció como una inspiración para niñas, niños y juventudes chiapanecas.En representación de las y los premiados, la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, Karime Montoya Alfaro, manifestó su agradecimiento por esta distinción y reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por creer en el deporte como un motor de transformación y por impulsar oportunidades que permiten a las y los atletas perseguir sus sueños. Destacó el respaldo, la confianza y el acompañamiento de su familia, entrenadores y autoridades deportivas. “Este premio me motiva a entrenar con mayor compromiso; el tiro con arco me ha enseñado que cada disparo requiere enfoque, calma y trabajo constante”, puntualizó.En esta edición recibieron el Premio Estatal del Deporte: Renata Hernández Estrada, en la disciplina de Taekwondo; Julián de Jesús Gómez de la Cruz, en Tenis de Mesa; María Fernanda Cruz Bolón, en Judo; Karime Montoya Alfaro, en Tiro con Arco; y el profesor José Enrique Vera Álvarez, como Entrenador. Asimismo, se entregó un reconocimiento especial por la promoción y el desarrollo del golf en Chiapas al profesor Juan Meza Aguayo.Estuvieron presentes en este evento la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la señora María Irene Cruz, en representación de la deportista galardonada María Fernanda Cruz Bolón; y Francisco Javier Vera Álvarez, en representación del entrenador José Enrique Vera Álvarez. Boletín Oficial