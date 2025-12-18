viernes, diciembre 19, 2025
Eduardo Ramírez inaugura el Primer Torneo Internacional de Surf 2025 en Pijijiapan

• Contempla una bolsa de dos millones de pesos en premios para las y los ganadores

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Primer Torneo Internacional de Surf 2025 en la playa El Zapotal, en el municipio de Pijijiapan, competencia que reúne a atletas de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica, y que contempla una bolsa de dos millones de pesos en premios para las y los ganadores.

En un ambiente de entusiasmo, energía y adrenalina, el mandatario destacó que este tipo de eventos contribuyen a posicionar a Chiapas a nivel internacional y a proyectar su riqueza natural y turística. “Para mí es una gran emoción estar aquí y dar inicio a esta competencia, porque nos gusta que Chiapas reciba a visitantes de distintas partes del mundo”, expresó.

Ramírez Aguilar afirmó que el impulso al turismo y el fortalecimiento del sector pesquero son prioridades del gobierno de la Nueva ERA, al tratarse de actividades que generan empleo y mejoran la economía y el bienestar de las comunidades. En ese sentido, puntualizó que el apoyo a las y los pescadores se duplicó y adelantó que próximamente se realizarán trabajos de dragado para mejorar sus condiciones y ampliar sus oportunidades de desarrollo.


La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, resaltó que, gracias a la visión del gobernador, se lleva a cabo la primera edición de este torneo internacional, el cual convoca a competidores de alto nivel y se consolida como un atractivo relevante para el turismo local, nacional e internacional, al tiempo que difunde las bellezas naturales de Chiapas.

Por su parte, el director de Atención a Eventos de Segmentos Turísticos, Carlos Alejandro Albores Peralta, subrayó que esta celebración deportiva es posible gracias al clima de seguridad que prevalece en el estado, así como a la infraestructura impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez en la región. Indicó que estos factores fortalecen al sector turístico, generan confianza entre las y los prestadores de servicios y permiten la realización de eventos exitosos y de sana convivencia.

El presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, reconoció el respaldo del gobierno de la Nueva ERA para impulsar el surf como una actividad deportiva y turística que abre nuevas oportunidades de desarrollo, como la llegada de hotelería, restaurantes y la creación de empleos. Finalmente, invitó a las y los surfistas nacionales e internacionales a disfrutar del destino y ofrecer un espectáculo deportivo lleno de emoción para la comunidad.

El torneo reunió a 93 competidoras y competidores provenientes de distintos países, destacando la participación del excampeón mundial Jonathan Corzo, originario de Puerto Escondido, Oaxaca; así como del excampeón centroamericano Sebastián Williams.

Estuvieron presentes el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez; la directora general del Instituto del Deporte, Kathleen Bárbara Altúzar Galindo; el coordinador general ejecutivo de la Sectur estatal, Segundo Guillén Gordillo; el comisariado del Ejido La Esperanza El Zapotal, Lucano Alegría Cortés; así como el agente municipal de El Zapotal, Jesús de la Cruz López, entre otros.

En Chiapas los delitos no quedarán impunes; responsables enfrentarán a la justicia: Fiscal General
TAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.
