En Chiapas los delitos no quedarán impunes; responsables enfrentarán a la justicia: Fiscal General

• Esclarecen feminicidio de Natividad “N” ocurrido en Tila el 13 de diciembre de este año; detienen a dos personas

• Detienen a dos presuntos responsables del homicidio de José Artemio “N”, conocido como “Profe Temo”, ocurrido en Chicomuselo, en el 2023

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento del feminicidio de quien en vida respondiera al nombre de Natividad “N”, de 59 años, ocurrido el pasado 13 de diciembre, en el ejido Panhuitz, municipio de Tila.

Durante su transmisión en vivo, señaló que como resultado de las indagatorias, se logró la detención de los presuntos responsables Leonardo “N”, de 45 años, quien ya se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social y a disposición del órgano jurisdiccional, así como una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada conforme a la ley. Garantizó que ambos enfrentarán la justicia por estos hechos.

Llaven Abarca dio a conocer que las investigaciones establecen que los agresores ingresaron de manera furtiva al domicilio de la víctima, donde la privaron de la vida, abandonando su cuerpo en el lugar donde fue localizado.

“No dejaremos ningún caso de feminicidio sin resolver; no habrá impunidad, tenemos la consigna de atender todos los delitos cometidos en agravio de las mujeres. Este feminicidio no quedará impune, daremos seguimiento puntual a las diligencias ante el órgano jurisdiccional para obtener una sentencia condenatoria”, dijo al reconocer la colaboración de habitantes de la comunidad, para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

En esta interacción a través de sus redes sociales, el Fiscal General abordó la detención de Gerardo «N» y Diego «N», quienes participaron de manera directa en el homicidio del maestro y líder social José Artemio «N» conocido como el “Profe Temo”, ocurrido en el municipio de Chicomuselo el 3 de octubre de 2023; apuntó que los señalados están recluidos en un penal, a disposición del órgano jurisdiccional.

Jorge Llaven recordó que, durante los años 2023 y 2024, la región Sierra fue una de las más golpeadas por la violencia, debido a la presencia de grupos criminales que mantenían sometidas a comunidades y ejidos completos, obligándolos a participar en bloqueos carreteros y otras actividades ilícitas, en un contexto de ausencia de autoridad.

Destacó que José Artemio «N» fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, luego de haber convocado a la Marcha por la Paz en Chicomuselo, y subrayó que desde el inicio de la actual administración se reforzaron las investigaciones para esclarecer este crimen.

Cabe señalar que los detenidos también están relacionados con otros delitos como robo de vehículos y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos; además, existen otras personas involucradas, quienes ya están identificadas, por lo que las investigaciones continúan para lograr su detención. Al respecto, el Fiscal reafirmó que no habrá impunidad y se solicitará una sentencia de hasta 60 años de prisión para los responsables.

En otro momento, Llaven Abarca mencionó el caso de un conocido medio digital en Tuxtla Gutiérrez, donde se inició una carpeta de investigación por la denuncia que hiciera el representante legal el día 15 de diciembre, sobre el ingreso de una persona del sexo masculino a las oficinas del medio, en donde amagó con un arma blanca a los empleados, para después sustraer dinero en efectivo de las víctimas.

Se realizaron los actos de investigación y se hizo un rastreo de cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos, logrando identificar al probable responsable de nombre Javier “N”, quien ya fue aprehendido y se encuentra enfrentando la justicia.

El indiciado es originario de la Ciudad de México y, presuntamente, se dedica al delito de robo a transeúntes. Podría alcanzar una penalidad de hasta 10 años de prisión.

Al finalizar, Jorge Llaven expresó que la Fiscalía General del Estado trabaja todos los días de la mano del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de quienes integran la Mesa de Paz para tener a Chiapas como la entidad más segura del país y aunque es un gran desafío, se asume con todo el profesionalismo, voluntad y responsabilidad