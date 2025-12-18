TAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.

18 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Las Villas Navideñas del parque central Miguel Hidalgo han despertado interés, emoción y alegría en numerosas familias tapachultecas y en contexto de movilidad que diariamente acuden al corazón de Tapachula para disfrutar de esta actividad impulsada por el gobierno municipal que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo.

A partir de las 5 de la tarde, las Villas Navideñas, empiezan con su magia para contagiar a chicos y grandes que aprovechan a tomarse la fotografía del recuerdo de este invierno 2025.



Cada secretaría del Ayuntamiento de Tapachula y el Sistema DIF Municipal, instalaron villas temáticas donde se envía el mensaje de unidad, solidaridad, empatía, inclusión y buenos deseos.El Ayuntamiento invita a la población en general a disfrutar del parque central Miguel Hidalgo en familia y armonía.El gobierno municipal garantiza la seguridad y tranquilidad de los asistentes ya que para ello, se ha desplegado un dispositivo especial para que la visita sea agradable.