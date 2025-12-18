viernes, diciembre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteTAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.
Al Instante

TAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.

0
20

18 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Las Villas Navideñas del parque central Miguel Hidalgo han despertado interés, emoción y alegría en numerosas familias tapachultecas y en contexto de movilidad que diariamente acuden al corazón de Tapachula para disfrutar de esta actividad impulsada por el gobierno municipal que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo.
A partir de las 5 de la tarde, las Villas Navideñas, empiezan con su magia para contagiar a chicos y grandes que aprovechan a tomarse la fotografía del recuerdo de este invierno 2025.

Cada secretaría del Ayuntamiento de Tapachula y el Sistema DIF Municipal, instalaron villas temáticas donde se envía el mensaje de unidad, solidaridad, empatía, inclusión y buenos deseos.
El Ayuntamiento invita a la población en general a disfrutar del parque central Miguel Hidalgo en familia y armonía.
El gobierno municipal garantiza la seguridad y tranquilidad de los asistentes ya que para ello, se ha desplegado un dispositivo especial para que la visita sea agradable.

TAPACHULTECOS VIVEN LA MAGIA DE LA NAVIDAD CON LAS VILLAS NAVIDEÑAS.
Artículo anterior
Eduardo Ramírez inaugura el Primer Torneo Internacional de Surf 2025 en Pijijiapan
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez inaugura el Primer Torneo Internacional de Surf 2025 en Pijijiapan

Al Instante staff - 0
• Contempla una bolsa de dos millones de pesos en premios para las y los ganadores El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el Primer Torneo Internacional...
Leer más

En Chiapas los delitos no quedarán impunes; responsables enfrentarán a la justicia: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Esclarecen feminicidio de Natividad “N” ocurrido en Tila el 13 de diciembre de este año; detienen a dos personas • Detienen a dos presuntos responsables del...
Leer más

Esclarecimiento de diversos delitos en el estado

Al Instante staff - 0
En esta ocasión hablaremos acerca del esclarecimiento del lamentable feminicidio ocurrido en el municipio de Tila; también de los avances en las investigaciones del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV