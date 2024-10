Tapachula no Cuenta con Vialidades Para el Excesivo Tráfico de Colectivas y Taxis

Usuarios del transporte exigen que las autoridades regulen el servicio, ya que choferes de colectivas foráneas y taxistas cobran tarifas muy altas sin ser sancionados.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre del 2023.- El servicio de transporte público colectivo, tanto local como foráneo, que hace base en calles del Centro de esta Ciudad, provoca un caos general en la vialidad, lo que no solo entorpece el tránsito de los demás vehículos sino que constituye un alto riesgo para los transeúntes.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, José Antonio Chol Ruiz, miembro del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre, quien aseguró que eso ocurre por la falta de interés de las autoridades, quienes no intervienen en este problema, el cual cada día se va haciendo más grande.

En el caso del servicio local, las bases de las colectivas deberían ser retiradas de las arterias viales del centro de la Ciudad, dijo, ya que provocan grandes aglomeraciones, además de que ocupan, obstruyen y dejan sin espacios a particulares que van al centro de compras y no tienen dónde estacionar sus vehículos.



Los permisos o concesiones que otorga el Gobierno en cuanto a horarios y rutas deben ser revisados, ya que se da el caso de que usuarios se quedan sin transporte debido a que los operadores dejan de laborar incluso antes de las 8 de la noche, obligando a que el público tenga que pagar taxis, señaló.También las autoridades deberían realizar una revisión de las unidades, pues muchas no cumplen con los requisitos, indicó. Incluso, algunas que están más o menos bien, resulta que son cerradas y sin aire acondicionado, provocando que con el calor los usuarios vayan cociéndose dentro y compartiendo aire contaminado de virus y bacterias.Por el lado del transporte foráneo, comentó que es lo mismo. Los choferes, bien sean de Puerto Madero, de Tuxtla Chico, Cacahoatán o de otros lugares, al llegar a Tapachula se paran donde les da gana para bajar pasaje, sin importarles el estorbo que provocan a la circulación vehicular.Así también, las bases de este servicio deben ser retiradas del centro de la Ciudad y enviarlas a lugares estratégicos, donde no estorben la vialidad, no constituyan un estorbo y no provoquen un caos como ocurre en la actualidad. EL ORBE / Nelson Bautista