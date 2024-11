Apoyo Unánime a Eduardo Ramírez en Chenalhó y San Cristóbal de Las Casas

Con Lleno Total Miles de Simpatizantes Recibieron a ERA, Precandidato Único de la Coalición “Seguiremos Haciendo Historia en Chiapas”.

*Convocó a Vivir en Unidad, en el Respeto Profundo Entre Hombres y Mujeres.

Gritos a unísono “Eduardo”, reciben al precandidato único de la coalición Seguiremos haciendo historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en los municipios de Chenalhó y San Cristóbal de Las Casas.

En ese marco, el precandidato único por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Chiapas Unido, Partido Podemos Mover a Chiapas, Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido Encuentro Solidario Chiapas (PES), afirmó que el movimiento no quiere la regresión, el autoritarismo, sino la participación activa de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.

En Chenalhó, tras recibir el bastón de mando, siguiendo los usos y costumbres, Eduardo Ramírez, dijo que está muy contento por estar con las y los pobladores en este día simbólico para su vida, para Chenalhó y para Chiapas.

“Chenalhó tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque gracias a todo el apoyo que he recibido de ustedes y toda la gran solidaridad y enseñanza que me han dado los pueblos originarios”, expresó.

En ese tenor, el precandidato único reconoció que son un pueblo trabajador, me ha tocado estar en distintos espacios de Chenalhó, he recorrido y tengo un respeto profundo por todo el pueblo y su gente.

“Es un día muy importante, porque quiero decirle a este pueblo que en mí tienen a un amigo, aliado y un miembro de su familia, vamos a trabajar fuerte con todas las comunidades”, añadió.



Asimismo, Eduardo Ramírez, afirmó que va a trabajar permanentemente con todos los pueblos indígenas de Chiapas y comentó, a las y los asistentes, que se debe entender que la pluralidad tiene que ver con la inclusión de las mujeres, ellas tienen un papel preponderante en la vida de todos, por eso debemos trabajar para garantizar sus derechos.Chiapas va a Trascender en el Mundo.En San Cristóbal de Las Casas, la plaza de toros La Coleta se llenó de esperanza para recibir a Eduardo Ramírez con su mensaje de unidad, transformación y futuro para Chiapas.“La nueva era no es el comienzo de un hombre en el gobierno, es el comienzo de un pueblo que va a trascender y que va a retumbar, no solamente en la República; Chiapas va a retumbar en todo el mundo, esa es la nueva era que vamos a escribir juntos”, dijo.En ese tenor, el precandidato único comentó que trabajará con el corazón y con la razón, para continuar haciendo de Chiapas el lugar en el que todos queremos vivir, con trabajo y con armonía.“Sigamos haciendo historia de la mano de todas y todos los chiapanecos, van a tener un gran aliado, un gran amigo, un hombre cercano al pueblo; soy un hombre del pueblo, me debo al pueblo”, finalizó.En este recorrido, acompañaron al precandidato único, militantes y simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán. Boletín Oficial