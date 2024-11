Cientos de Habitantes Afectados por Drenaje Colapsado en el Sur-Poniente de Tapachula

Pobladores de diversas colonias tiene que sortear todos los días los enormes charcos con aguas fétidas, los cuales además generan enfermedades de la piel y gastrointestinales.

*AGUAS NEGRAS CORREN SOBRE UN LARGO TRAMO DEL BOULEVARD AKISHINO, GENERANDO GRAVE CONTAMINACIÓN, ¿Y EL AYUNTAMIENTO? BIEN, GRACIAS.

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero del 2024.- Desde hace varios días, en el boulevard Akishino, a la altura de la 12ª Avenida Sur, hay drenajes azolvados y convertidos en un dolor de cabeza para quienes viven en ese sector de la Ciudad, por los fétidos olores que suelta e invaden toda el área.

La señora Blanca Lidia Morales, al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que el problema es para toda la población, pero principalmente para los niños y jóvenes que van a las escuelas, ya que a la hora de cruzar el boulevard son salpicados por los vehículos que transitan por esa vía de comunicación.



Comentó que por ser una vialidad bastante transitada, corren el riesgo de ser atropellados cuando van buscando la forma de atravesar la avenida, y no meterse a las aguas negras, la cual genera enfermedades en los pies, como los hongos.Este problema no es de ahorita, manifestó, llevan varios días con esta situación y no ven para cuando les den solución, por lo que piden a las autoridades del Ayuntamiento de Tapachula a que tomen cartas en el asunto.Apunto que sobre el boulevard en mención hay diversas escuelas de Preescolar, Primaria y los pequeños corren el riesgo de enfermarse, por toda esta contaminación que generan las aguas de drenaje.Esta vía de comunicación es muy importante porque es el acceso y salida que utilizan a toda hora los habitantes de decenas de colonias ubicadas en el sector surponiente de Tapachula.La denunciante agregó que la contaminación de las aguas negras también ha perjudicado a los negocios y comercios ubicados en las laterales del boulevard Akishino, lo cual se traduce en pérdidas económicas incuantificables. EL ORBE/Nelson Bautista