PVEM Entrega Constancia a Claudia Sheinbaum Como Candidata Única a la Presidencia de México

En el evento, Manuel Velasco afirmó que México tendrá nueva Presidenta, y que se impulsará el proyecto de Sheinbaum por todo el país.

Ciudad de México, febrero 12.- Claudia Sheinbaum recibió la tercera y última constancia que la avala como candidata a la Presidencia de la República de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» conformada por Morena, Partido Verde, y Partido del Trabajo.

En el Club de Periodistas, Sheinbaum tomó protesta como candidata única a la presidencia de la República por el Partido Verde Ecologista de México, y debido a un problema de voz decidió no emitir un mensaje, sin embargo, fue arropada al grito de «¡Presidenta, Presidenta!».

Manuel Velasco, excontendiente para la coordinación nacional de la defensa de los comités de la transformación, señaló que, el Partido Verde estará como «soldados» para impulsar el proyecto de nación de Sheinbaum casa por casa y en cada rincón del país.

«Es la primera vez que el Verde desde su fundación en 1986 propone a una mujer ambientalista (…) la doctora tiene una trayectoria ambientalista con la que nos identificamos, tenemos muchas coincidencias, y vamos a estar como soldados para impulsar su proyecto de nación», destacó.

En su intervención, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado aseguró que la alianza con el Partido Verde no se hizo a partir de interés obscuros contrario a la oposición, PAN, PRD y PRI.

«Fue una alianza que no se hizo a partir de intereses obscuros, nada. De principios y valores, de un proyecto compartido de nación. A diferencia de las alianzas que se hacen en el PRI y el PAN, que son a cambio de puestos, de notarías, de oficinas de recaudación, de corrupción. Por eso celebro también que el Partido Verde haya participado en el proceso de la encuesta para seleccionar a nuestra candidata», mencionó.

Asimismo, agradeció a Arturo Escobar y Carlos Puente, por apoyar la autollamada cuarta transformación en lo legislativo, ya que así lograron la mayoría calificada para algunas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Nacional del Partido Verde, Karen Castrejón entregó la constancia a Claudia Sheinbaum, y resaltó las acciones de la morenista al medio ambiente, durante su gestión como Jefa de Gobierno, por ejemplo, la plantación de más de 49 millones de árboles y el incremento del presupuesto asignado para el cuidado de áreas verdes y suelo de conservación de la Ciudad de México.

«Es hora de construir ese segundo piso de la transformación, tendremos que prepararnos para acompañarla al Zócalo, el próximo 1 de marzo», dijo la dirigente del Verde.

Durante el evento estuvo presente Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con la Sociedad Civil; y los expriistas Adrián Rubalcava, así como Jorge Carlos Ramírez Marín, quién ahora va al Senado de la República en la segunda formula por el estado de Yucatán.

México tendrá una mujer presidenta: Velasco

México tendrá por primera vez en su historia a una mujer presidenta y ambientalista, aseguró el senador con licencia Manuel Velasco.

Velasco Coello dirigió un mensaje con motivo de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial del Partido Verde Ecologista de México, donde afirmó que la exjefa de Gobierno ama al medio ambiente, protege a los animales y cuida los recursos naturales.

«La lucha a favor del medio ambiente es una causa que nos une a la doctora Claudia Sheinbaum. Nadie mejor que ella para encabezarla», expresó.

En un acto en el Club de Periodistas, destacó que Sheinbaum es una científica con doctorado en Ingeniería Ambiental, que ha impartido clases de energía y desarrollo sustentable y que su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional al formar parte del panel de la ONU para el cambio climático.

«Estamos muy contentos y echados para adelante porque por primera vez en la historia tendremos en la doctora Claudia Sheinbaum a una mujer presidenta de corazón verde», dijo.

Velasco Coello indicó que con Claudia Sheinbaum el PVEM coincide en la urgente necesidad de construir un México verde, basado en la educación ambiental, la conservación de los recursos naturales, el cuidado del agua y el combate a la contaminación.

Resaltó que por primera vez en la historia del Partido Verde, fundado en 1986, dicho instituto político postulará a una mujer como candidata presidencial.

«Nos llena de orgullo y emoción escribir una página tan destacada de nuestra historia, refrendado el compromiso con la lucha de las mujeres», sostuvo el senador con licencia.

Puntualizó que el próximo 1 de octubre Sheinbaum Pardo protestará como la primera presidenta de México.

«Como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ‘quien me va a sustituir es mucho mejor que yo’, y nosotros estamos seguros de que con la doctora Claudia Sheinbaum lo mejor de México está por venir», manifestó.

Manuel Velasco aseguró a los presentes que Claudia Sheinbaum es una mujer que escucha, dialoga y sabe construir la unidad. SUN