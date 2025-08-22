Tapachula FC listo para recibir a Neza FC en el inicio del Apertura 2025

Tapachula, Chiapas, a 22 de agosto de 2025. – Terminó la espera. Luego de varias semanas de intensa preparación, Tapachula FC se declara listo para su debut en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Premier. Este sábado 23 de agosto, en punto de las 19:00 horas, el conjunto de la “Perla del Soconusco” recibirá en el Estadio Olímpico a Neza FC, en el marco de la jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga Premier.

El duelo marcará el primer enfrentamiento en la historia entre ambos clubes, ya que el conjunto de los «Toros» Neza FC participa como equipo debutante en esta campaña.

Por parte de Tapachula, la afición podrá presenciar a las nuevas incorporaciones que reforzarán al plantel, entre ellos Rodrigo Guillén y Ángel Hernández, quienes se sumarán al aporte de referentes como “Cabañas” Villatoro, Francisco “FR10” Ramírez y el guardameta Kefren Avilés.

1 de 3

Además, el partido representará el estreno en el banquillo del director técnico Diego Mazariegos, quien asumió la dirección técnica de Tapachula FC para esta temporada, con el objetivo de imprimir un sello de competitividad y entrega en la cancha.

La directiva del club hace extensiva la invitación a toda la afición tapachulteca para asistir al Estadio Olímpico y brindar su apoyo en este inicio de torneo, donde la unión entre equipo y la afición será clave para afrontar la campaña.