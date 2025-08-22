Urge la Ampliación de la Carretera Tapachula –Talismán, Eje Estratégico del Comercio y Turismo en la Frontera Sur

Organizaciones Afirman que lo Estrecho de la Carretera ha Generado Infinidad de Accidentes

Su Ampliación y Modernización es Importante Para Consolidar los Polos de Desarrollo en la Región

El Proyecto ha Sido Olvidado Durante Varios Años, por lo que es Necesario Retomarlo

DIVERSOS SECTORES SOCIALES Y EMPRESARIALES COINCIDEN QUE ESTA VÍA DE COMUNICACIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN LA REGIÓN FRONTERIZA.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto de 2025.- La carretera que conecta a Tapachula con Frontera Talismán, a la altura del kilómetro 10, se ha convertido en un punto crítico para la movilidad y la seguridad en la región. Su estrechez y el alto flujo vehicular han generado un número creciente de accidentes, lo que ha llevado a organizaciones sociales y ciudadanos a exigir su inmediata ampliación.



El profesor Octavio López Méndez, dirigente del Movimiento Amplio de Obreros y Luchadores Nacionales (MAO-LN), denunció que esta situación ha sido ignorada por administraciones anteriores, a pesar de que las gestiones para su mejora se han presentado desde hace varios años.“Es una exigencia de la población, esa vía es muy transitada, sobre todo por turistas, comerciantes y ciudadanos guatemaltecos que ingresan a México. La carretera está demasiado reducida y eso ha provocado muchos accidentes”, señaló.La carretera no solo comunica a Tapachula con municipios claves como Cacahoatán y Suchiate, sino que también es un eje estratégico para el comercio y el turismo en la frontera sur.De acuerdo con el dirigente, mejorar esta infraestructura representaría un avance hacia la consolidación de la región como un polo de desarrollo.Hizo un llamado a las autoridades federales y estatales, particularmente a Claudia Sheinbaum, Presidenta de la nación, para que esta demanda social sea atendida con urgencia.“La gente debe exigir que ese tramo carretero sea considerado por los tres niveles de Gobierno, es una necesidad impostergable para la seguridad y el desarrollo regional”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista