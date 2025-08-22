viernes, agosto 22, 2025
IMSS Refuerza Campaña de Vacunación Contra el Sarampión y Rubiola en Tapachula

Instala Módulos en Centros Comerciales, Mercados y Lugares Concurridos.
Reconocen Participación Activa de la Población

Tapachula, Chiapas 21 de Agosto del 2025.- Con el objetivo de vacunar al mayor número de población posible contra el sarampión y rubiola, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), continúa instalando módulos de atención en mercados, centros comerciales y lugares concurridos.
Lo anterior se desprende de la entrevista con la enfermera de dicha institución, Meyli Verdugo quien reconoció que la población está acudiendo a dichos módulos, ya que hay mucha información sobre los brotes de sarampión y rubiola. Es decir, hay preocupación de la población por vacunarse y cuidar la salud.

En cuanto a la edad de los pacientes dijo que es de 9 años de edad y de ahí le dan seguimiento a los adolescentes y adultos. “Ahorita el lineamiento que se está manejando está hasta 49 años de edad, tratando de cubrir a la población”, subrayó.
En cuanto a la reaparición de esta enfermedad, manifestó que en cuanto se da algún brote, las autoridades de salud actúan. Ya que hubo un tiempo en que no supieron de casos de sarampión.
Informó que, en el caso de Tapachula, hasta el momento no se ha presentado o reportado algún brote. Por eso están reforzando las acciones preventivas con lo que es la vacunación entre la población.
Destacó que, por día, las unidades o los módulos, aplican 150 dosis por día cada una. Así como se realiza la vacunación en las diversas clínicas de la geografía local.
Finalmente, reiteró la invitación para la población en general para que se vacune, para que estén protegidos, sobre todo los menores, ya que hay papás que dejan pasar mucho el esquema de vacunación, y ellos son los de mayor riesgo. EL ORBE/ JC.

