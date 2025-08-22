SSPyPCM Fortalece la Participación Ciudadana en Colonias de Tapachula

*Instala Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo

Como parte de la estrategia coordinada para reducir la incidencia de delitos, fomentar la colaboración entre vecinos y autoridades y fortalecer entornos seguros en beneficio de todos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), realizó la Instalación de Comités Vecinales de Seguridad del Pueblo en colonias ubicadas al sur de nuestro municipio.

El titular de la dependencia, Manuel Alejandro Lluch García, dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se fortalece la organización comunitaria para para prevenir conductas antisociales, fomentar la cultura de la denuncia y la confianza de los ciudadanos en las corporaciones de seguridad.



Por otra parte, el coordinador de Prevención del Delito, Ricardo Rodríguez Campos, resaltó que se instalaron los comités vecinales en las colonias Procasa, 11 de Septiembre, Esperanza 2000 y Hermosa Provincia, en donde se impulsa la participación de las familias en la construcción de una cultura de paz.Gracias a la coordinación con el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz, se logró el acercamiento con las colonias antes mencionadas, que ahora cuentan con un esquema que facilita la comunicación y coordinación con las autoridades policiales.Al evento asistió el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Santizo Martínez; el titular de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Ever Salazar Ruiz; el responsable del área de Participación Ciudadana, Jaime Durán; el titular de la área de Difusión y Educación de la Unidad de Prevención del Delito, Miguel Ángel Yépez Martínez; el director Operativo, Gerardo Ramírez García; el director de Tránsito y Vialidad Municipal, Luis Eduardo Terán Saucedo, entre otros servidores públicos e invitados especiales. Boletín Oficial