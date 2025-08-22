viernes, agosto 22, 2025
Anuncian la Sexta Edición de la Muestra Internacional de Géneros Teatrales en Tapachula

*El Evento se Efectuará el Sábado 30 y Domingo 31 de Agosto en el Club Joven Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto del 2025.- Con la participación de más de 30 colectivos artísticos, actores, talleristas y compañías teatrales de Chiapas, Venezuela, Haití y Guatemala, se anunció la realización de la Sexta Muestra Internacional de Géneros Teatrales.
En rueda de prensa, la coordinadora de la muestra ShaktiOllin y el productor y director de Teatro, Cayetano Martínez, confirmaron que todo está listo para vivir una experiencia única con el talento de artistas de talla internacional.
La muestra se realizará durante dos días, el sábado 30 y el domingo 31 de este mes de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en las instalaciones del Club Joven, ubicado en la 19 Oriente, entre 3ª.y 1ª. Norte, en Tapachula.
ShaktiOllin, quien es además directora de la Compañía «Teatro Efímero», externó que además de muestras teatrales y puestas en escena, habrán Talleres, Clase Muestra con ponentes nacionales, conversatorios y una variedad de presentaciones para todas, todos y todes.
En esta edición la muestra se realizará bajo una modalidad híbrida, para que todas las personas disfruten de manera virtual de las puestas en escena, además de que la actriz destacó que en esta ocasión el país invitado es Guatemala. EL ORBE/ Dorian Scott

AASCHAC Presente en la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias
IMSS Refuerza Campaña de Vacunación Contra el Sarampión y Rubiola en Tapachula
