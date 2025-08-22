AASCHAC Presente en la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias

La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., a través de sus consejeros Alejandro Aceituno Campos y Arnulfo Alfredo Tirado Ortega, estuvo presente en un acto histórico para la entidad y el país, la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias, realizada en la sede del Poder Judicial del Estado.
La Asociación celebra qué, con este acuerdo, Chiapas se coloca a la vanguardia nacional en la construcción de un modelo de justicia más humano, igualitario y cercano a las personas, un esfuerzo interinstitucional que refuerza la obligación de juzgar con perspectiva de género, niñez y adolescencia. EL ORBE / LA REDACCIÓN