AASCHAC Presente en la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias

La Asociación de Abogados del Sureste de Chiapas A.C., a través de sus consejeros Alejandro Aceituno Campos y Arnulfo Alfredo Tirado Ortega, estuvo presente en un acto histórico para la entidad y el país, la Firma del Acuerdo por una Justicia con Perspectiva de Género, Infancias y Adolescencias, realizada en la sede del Poder Judicial del Estado.



El evento, atestiguado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, reunió a destacadas personalidades del ámbito judicial y de la sociedad civil organizada, como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado Juan Carlos Moreno Guillén, así como jueces y magistrados federales electos.La Asociación celebra qué, con este acuerdo, Chiapas se coloca a la vanguardia nacional en la construcción de un modelo de justicia más humano, igualitario y cercano a las personas, un esfuerzo interinstitucional que refuerza la obligación de juzgar con perspectiva de género, niñez y adolescencia. EL ORBE / LA REDACCIÓN