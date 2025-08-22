viernes, agosto 22, 2025
Procentro Denuncia Competencia Desleal por Parte de Tiendas Chinas

*Ofrecen Productos muy Baratos Pero de Pésima Calidad.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto del 2025.- Comerciantes del Centro de Tapachula aseguran que la proliferación de las tiendas con productos de origen chino son una competencia desleal. Y es que los productos, aunque son de muy baja calidad y a muy bajos precios, se engaña e ilusiona a los consumidores.
Lo anterior fue dado a conocer por el dirigente de PROCENTRO en Tapachula, Cesar García Jiménez, quien consideró que los comerciantes locales están indefensos ante esa invasión de productos de origen asiático.

En el caso de los comerciantes locales, establecidos en el primer cuadro de la ciudad, son quienes más recienten la situación, porque compran sus productos y mercancía en lugares legalmente establecidos en la Ciudad de México, pagan el IVA e impuestos. Además, también pagan renta, empleados, agua, luz, teléfono, etcétera.
“Con esta invasión de tiendas chinas, en donde encontramos productos de todo tipo, de los que nos podamos imaginar,encontramos productos de óptica, peluches, lámparas, todo tienen los comerciantes chinos”, comentó.
“¿Es mercancía legal?”, cuestiona César García,y eso es lo que no se sabe, así como tampoco se sabe por dónde ingresa a territorio nacional. Porque dichos productos después los venden a negocios establecidos, y ya después se ven esos mismos productos en la calle.
El también empresario local reconoció que, en torno a este asunto, prácticamente nadie dice nada. Y no se sabe si el SAT tiene conocimiento de la situación, al ser mercancía muy económica y muy engañosa también.
Es por eso que señaló a este tipo de comercios como una competencia desleal, porque por ejemplo, se pueden conseguir lentes a cinco o 100 Pesos. Obviamente es un acrílico, pero la gente no deja de consumirlo, aunque no ayuda en nada a la salud visual, pero sí termina afectando la economía.
De igual forma denunció que el dinero generado en este tipo de comercios se va a China o Corea, pero no se queda aquí.
“Entre el ambulantaje y ese comercio asiático estamos afectados, no tenemos una detonación de la economía local”, subrayó.
Finalmente, lamentó que las autoridades sigan sin implementar acciones para atraer a los visitantes de Guatemala, para generar economía. EL ORBE/ Mesa de Redacción

