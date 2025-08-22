Docentes del SNTE en Chiapas Amagan con Realizar Movilizaciones por Adeudos

*Sostiene que les Deben Compensaciones y Bonos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto de 2025.- Más de 3 mil 500 docentes afiliados a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se declararon en alerta ante la falta de pago de adeudos que superan los 290 millones de Pesos, situación que podría derivar en bloqueos carreteros y la toma de edificios gubernamentales en Chiapas.

El representante del Bloque Democrático, David Guzmán Salas, denunció que, pese a las mesas de diálogo sostenidas con la Secretaría de Educación, no han recibido una solución concreta. Aunque la dependencia ha mostrado disposición para resolver el conflicto, afirmó que es la Secretaría de Finanzas del Estado la que no ha liberado los recursos, al no firmar el presupuesto correspondiente.



Entre los pagos pendientes se encuentran compensaciones por programas como Promoción en la Función (K1 y K2), Carrera Magisterial y PRODET, beneficios obtenidos por los docentes tras participar en procesos de evaluación impulsados por la propia autoridad educativa.Los maestros aseguran que estos pagos representan derechos adquiridos y que su omisión afecta gravemente su economía. En este contexto, el sindicato exige la intervención de las autoridades competentes para resolver el conflicto y establecer un calendario de pagos inmediato, que vienen arrastrando desde las pasadas administraciones.De no obtener respuesta, advirtieron que intensificarán sus protestas con acciones como bloqueos en carreteras estratégicas y la toma de la Torre Chiapas, entre otras acciones.“Estamos dispuestos a seguir movilizándonos hasta que se nos pague lo que por derecho nos corresponde. No es un favor, es un compromiso institucional que debe cumplirse”, expresó.Los maestros reiteraron su voluntad de diálogo, pero dejaron claro que no descartarán medidas de presión hasta lograr una solución definitiva a esta problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción