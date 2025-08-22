En operativo interinstitucional detienen a dos personas con vehículo con reporte de robo y presuntos narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos presuntos responsables de los delitos de robo de vehículo y contra la salud, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Resultados de recorridos preventivos y disuasivos en el libramiento norte de la ciudad capital, elementos estatales detuvieron a Eduardo “N” y Osiris “N”, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen tipo Vento con placas de circulación del estado de Chiapas, mismo que arrojó contar con reporte de robo de fecha 14 de agosto de 2025. Asimismo entre sus pertenencias se localizaron 3 bolsitas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Ante el hallazgo, los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso del combate e inhibición del delito de robo de vehículo en el estado de Chiapas, salvaguardando el patrimonio de la ciudadanía en general.