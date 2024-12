Tapachula Sigue Siendo el Epicentro de la Crisis Migratoria en la Frontera Sur

Vecinos de las oficinas donde realizan trámites migratorios, se quejan porque los extranjeros hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública, además de consumir enervantes.

*PERSONAS DE DIVERSAS NACIONALIDADES A DIARIO ABARROTAN POR COMPLETO LAS OFICINAS DE LA COMAR EN LA PERLA DEL SOCONUSCO.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero del 2024.- La Ciudad de Tapachula sigue siendo el epicentro de la crisis migratoria en la región de la frontera sur de México. A diario arriban a esta Ciudad cientos de migrantes de diversas nacionalidades que buscan afanosamente regularizar su situación migratoria en nuestro país.

Este lunes 26 de febrero, de nueva cuenta, la población extranjera abarrotó por completo las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ubicadas en la 8ª Sur esquina con 4ª Calle Poniente, ocasionando molestias entre la población que vive en esta zona de la Ciudad.



Las quejas de los lugareños es que los migrantes hacen sus necesidades fisiológicas en las inmediaciones del lugar, incluso han detectado que algunas personas consumen sustancias prohibidas de día en plena vía pública, además de tirar todo tipo de desechos.José “N”, un migrante ecuatoriano, dio a conocer que llegó a las 4 de la mañana para poder ser de los primeros en ser atendidos, sin embargo, ya en varias ocasiones cuando le toca pasar, el personal de COMAR le dice que ya no hay cupo de atención, que llegue otro día.En su caso, lleva siete meses en Tapachula, y en sus planes esta conseguir un permiso que le permita quedarse un tiempo más en esta Ciudad para trabajar, porque no cuenta con recursos para continuar su viaje a Estados Unidos.Cuestionado sobre si existe la posibilidad de regresar a su país, manifestó que eso sería un grave error, ya que en Ecuador hay una enorme crisis de inseguridad y violencia. Además de que no hay trabajo y la situación económica es muy difícil.Por eso pide a las autoridades mexicanas atención y que agilicen los trámites de la población migrante, de lo contrario seguirán las molestias tanto para los migrantes, como para la población originaria de Tapachula. EL ORBE/Ernesto López Quinteros