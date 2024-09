Disminuye Presencia de Turismo Guatemalteco en Tapachula

Turistas de Guatemala se quejan de la tardanza en la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR).

* EMPRESARIOS SEÑALAN QUE ES POR LA DEPRECIACIÓN DEL QUETZAL FRENTE AL PESO MEXICANO Y POR LA FALTA DE ATENCIÓN DE AGENTES MIGRATORIOS EN PASOS FRONTERIZOS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Febrero del 2024.- Desde el año pasado, el turismo guatemalteco dejó de visitar con frecuencia a Tapachula como consecuencia de la disminución del valor del Dólar ante el Peso Mexicano, lo que significó también una depreciación de la moneda guatemalteca (Quetzal), que disminuyó el poder adquisitivo de los visitantes.

De esa manera lo manifestó el señor Aníbal Enrique Núñez, Secretario de la Organización de Comerciantes Procentro, y considero a otro factor que ha venido alejando al turismo chapín de esta zona, la falta de atención de los empleados migratorios en las aduanas en los pasos fronterizos debidamente establecidos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, explicó que anteriormente, el valor de la moneda guatemalteca estaba muy por encima del Peso Mexicano y eso los favorecía en gran manera, quienes hacían cola para solicitar su ingreso en las oficinas migratorias, aunque hoy se ha reducido enormemente.

Respecto al problema en las aduanas para ingresar a México, dijo que la tardanza en la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) ha sido una lata, ya que pierden mucho tiempo los hermanos guatemaltecos para poder cruzar a México, y si tienen prisa deben pagar grandes cantidades de dinero a manera de “mordida” para obtener dicho documento.

No se ha visto ni la más mínima intención del Gobierno Federal por acabar con la corrupción que existe entre los empleados y agentes de Migración, quienes ven a los turistas chapines como un botín para robarles todo lo que pueden, señaló.

Por otro lado, comentó que al parecer, no existe información clara, precisa y suficiente para cuando los turistas ingresan a México con sus vehículos, porque en cuanto ya están en suelo mexicano, inmediatamente los cuerpos policíacos los andan cazando para imponerles infracciones de todo tipo.

Agregó que para rescatar al turismo guatemalteco y visiten nuevamente Tapachula, se requiere la participación decidida del Gobierno Federal, no solo en cuanto a promover los lugares turísticos de Chiapas en suelo chapín, sino también velando porque Migración realice un trabajo más eficiente y que las policías ya no sean corruptas. EL ORBE/Nelson Bautista