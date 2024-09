Desesperación Entre Población Migrante por Tardanza de Trámite Migratorio

* Extranjeros se Instalan en Campamento en las Inmediaciones del Parque Ecológico de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 29 de Febrero del 2024.- Los migrantes que han arribado a suelo mexicano en su objetivo de llegar a los Estados Unidos, se han topado con una desesperante espera, ya que pasan meses y las autoridades correspondientes no les resuelven su situación migratoria.

La joven Sindi Castro, de origen hondureño, es un fiel ejemplo de las calamidades sufren mientras esperan que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les entregue el documento (aval) para que puedan transitar a través del territorio mexicano en su travesía hacia el norte del país.

Al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, señaló que es desesperante la situación, porque hay días que comen y hay días que no. Ella y su pareja están rentando una casa pero están a punto de que los saquen porque no tienen dinero para seguir pagando.



Eso ha provocado que muchos de sus compañeros, a falta de dinero para pagar renta, estén optando por utilizar casas de campaña que instalan frente al parque “Ecológico” para dormir ahí, dijo, pero igual, muchos de ellos no tienen recursos económicos para la comida del día.“Lo que queremos es que las autoridades ya no entreguen nuestros documentos para que así ya podamos seguir avanzando. De igual forma, si no podemos avanzar, ya con los papeles en mano podemos conseguir trabajo en Tapachula para quedarnos a vivir en este lugar, o donde sea”, comentó.Denunció que el trabajo de las autoridades mexicanas no es parejo, ya que unos migrantes que llegaron a Tapachula apenas hace unos quince días, ya les entregaron sus documentos en la COMAR, lo que ven sospechoso, porque los demás llevan de cuatro a cinco o seis meses y todavía siguen esperando.El objetivo era salir de Honduras, donde ya no se puede vivir porque no hay trabajo; por el accionar de los grupos de pandilleros, y la falta de seguridad generalizada, sostuvo. En este caso, prefieren vivir en cualquier otro país, menos en suelo hondureño. EL ORBE/Nelson Bautista