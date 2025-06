Polos de Desarrollo de Tapachula Establecerán Proyectos a Gran Escala: Amalia Toriello

*Inversionistas Tendrán que Cumplir Varios Requisitos.

Tapachula, Chiapas 21 de Junio del 2025.- Con relación a las empresas e inversionistas que van a llegar a instalarse en los polos de desarrollo 1 y 2 en Tapachula, para que sean objeto de los beneficios de cero impuestos federales y estatales, tendrán que ser empresas a gran escala, y tendrán que cumplir con varios requisitos. Porque hay que aclarar que no se trata que van a llegar a instalarse tienditas.



1 de 3

Lo anterior fue dado a conocer por María Amalia Toriello Elorza, secretaria de la frontera sur del estado de Chiapas, quien explicó que el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar informó que a partir del 11 de julio del 2025 dentro de los polos de desarrollo del Bienestar Tapachula 1 y 2, se tendrán beneficios fiscales estatal y federales.“Son tasa de impuesto de la renta cero, tasa de IVA cero. Esto no quiere decir que no estés obligado a presentar una declaración, no es una exención, funciona como tasa cero, tienes la obligación de presentar declaraciones. Esto está únicamente acotado a las 418 hectáreas de los polos de desarrollo del Bienestar, Tapachula 1 y Tapachula 2”, comentó.La funcionaria también consideró importante resaltar, que hay otros estímulos fiscales, como por ejemplo, la deducción inmediata de los bienes adquiridos para el uso del contribuyente, en este caso, una fábrica, etcétera. Y es en general todos los equipos que se adquieran para estas industrias que se van a posicionar dentro de los polos de desarrollo, pueden tener este beneficio que es la deducción inmediata, y esto sirve muchísimo para el flujo efectivo porque todo se va al gasto.María Amalia Toriello Elorza recordó que como frontera ya tenemos facilidades e incentivos;por ejemplo, el 20% de impuesto sobre la renta y el 8% del IVA, cuando en los otros lugares de la República es el 16%. Entonces, eso se vuelve también mucho más atractivo para los compradores, por ejemplo, comprar artículos en la zona fronteriza, implica que nada más pagues un 8% de IVA, no un 16%.La Secretaría de la Frontera Sur reconoció el trabajo del mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para hacer de esta frontera sur un verdadero polo de desarrollo. Por lo que como Secretaría también están trabajando junto con autoridades estatales, para que toda la región se convierta en una zona franca, es decir, no solo los polos de desarrollo.“Ahorita tenemos esos beneficios en 418 hectáreas, a partir de que al desarrollador le adjudiquen en los polos. Pero lo que sería algo bastante importante e interesante, es que, podamos desarrollar toda la frontera sur”, concluyó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.