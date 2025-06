Habitantes de Los Encinos en Tuxtla Chico se Quedan sin Agua

*Acusan Negligencia del Ayuntamiento Municipal.

Tapachula, Chiapas 21 de Junio del 2025.- Habitantes del fraccionamiento Los Encinos en Tuxtla Chico, denunciaron públicamente la falta de suministro de agua, la cual persiste desde hace más de un mes, debido a la suspensión del servicio eléctrico en la bomba que abastece la zona.

Según los afectados, la interrupción se debe a un adeudo que mantiene (SAPAM) con la (CFE), lo que ha provocado que la bomba de agua permanezca inactiva y, por lo tanto, el servicio no pueda restablecerse.



1 de 2

Los colonos responsabilizan tanto al Ayuntamiento de Tuxtla Chico que preside el priísta Julio Gamboa, como a la dirección de SAPAM por la falta de gestión y atención a este problema que afecta a cientos de familias. Aseguran que, pese a haber emitido múltiples reportes y solicitudes de solución, las autoridades han hecho caso omiso.Edilma de León, habitante del fraccionamiento, manifestó que la problemática se recrudece conformen pasan los días. Y lo más lamentable, es la falta de atención de las autoridades municipales, que solo les contestan con evasivas.“Y ahorita está de que comisión dice que no puede dar apoyo, no puede dar el servicio, porque SAPAM debe la cantidad de 29 mil pesos, que tiene un adeudo de 29 mil, cosa de que no estamos enterados realmente acá los colonos, ahora sí que esa información que apenas nos pasaron ayer”, comentó.Mientras tanto el Ayuntamiento de Tuxtla Chico, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), tampoco da una solución, porque la CFE en un inicio había dicho que era necesario cambiar un transformado, y que los habitantes del fraccionamiento tenían que cooperar para comprarlo, pero no hay una solución.Los inconformes señalan que en total, son 400 familias las afectadas, que ya están hartas que les estén dando vueltas con esta problemática en donde el Ayuntamiento y CFE se tiran la bolita del problema.Agregaron que se verán en la necesidad de acudir a otras instancias, así como realizarán manifestaciones y bloqueos carreteros si es necesario para que los atiendan. EL ORBE/ JC.