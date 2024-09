Urge Darle Mantenimiento al Parque Los Cerritos

* Ha Sido Olvidado por las Autoridades Municipales.

Tapachula, Chiapas; 29 de Febrero del 2024.- Uno de los pocos parques que todavía es visitado con frecuencia por deportistas y familias tapachultecas, es parque “Los Cerritos”, ubicado al surponiente de Tapachula; sin embargo, ha sido olvidado por las autoridades municipales las cuales no le han dado el mantenimiento adecuado.

Las áreas de juego para niños se encuentran deterioradas, muchos aparatos de los gimnasios al aire libre ya no sirven, la pista de atletismo presenta afectaciones, y para colmo los baños son un espacio muy desagradable.

En entrevista con rotativo EL ORBE, María de los Santos, manifestó que a diario cientos de tapachultecos acude a ese parque recreativo para gozar de un esparcimiento y para caminar o hacer un poco de deporte, para mantenerse saludable.

Sin embargo, las autoridades municipales se han olvidado de este parque ya que la pista principal de atletismo así como otros espacios, presentan hoyancos (baches) los cuales son de alto riesgo, ya que personas adultas pueden caer en ellos con la posibilidad de resentir algunas fracturas.

“Los Cerritos” es un parque icónico de Tapachula, por no decir el único lugar donde se puede hacer todo tipo de deporte, y que está suficientemente arbolado para la obtención del oxígeno. Sin embargo, hoy en día, está prácticamente abandonado por las autoridades locales.

Por otro parte también hay denuncias que una buena parte de las lámparas del alumbrado público no sirven, están fundidas, lo que aprovechan estudiantes o migrantes para usarlo como motel de paso por las noches.

Debido a esta situación, deportistas y familias que a diario visitan este espacio recreativo, urgieron a las autoridades municipales de Tapachula para que le den mantenimiento general, en todas las áreas, ya que desde que fue remodelado en el sexenio pasado no le han invertido ni un solo Peso por parte del Gobierno Municipal. EL ORBE/Nelson Bautista