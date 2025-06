Trabajadores del Sector Educativo Toman Instalaciones de Unidad Administrativa en Tapachula

——-

Demandan a las Autoridades Educativas el Pago Retroactivo del Bono de Bienestar y Ajustes Salariales

Afirman que son 6 mil 700 Afectados, Entre Empleados de Base, de Confianza y Eventuales.

Tapachula, Chiapas; 27 de Junio de 2025.- Trabajadores administrativos del sector educativo en Chiapas, tanto de base como de confianza y eventuales, tomaron este viernes las instalaciones de la Unidad Administrativa en Tapachula, en demanda del pago retroactivo del bono de bienestar y ajustes salariales, entre otras prestaciones pendientes.



Emnar Adrián Robelo, representante del gremio, informó que cada trabajador tiene pendiente un pago aproximado de 30 mil Pesos, y a nivel estatal la deuda acumulada asciende a 195 millones de Pesos, afectando a un total de 6 mil 700 empleados en toda la entidad.Los manifestantes señalaron que esta problemática no es nueva, ya que en 2024 también tuvieron que movilizarse para lograr el pago retroactivo del mismo bono, el cual finalmente fue cubierto hasta el mes de mayo. Sin embargo, desde entonces no han recibido los recursos correspondientes a lo estipulado para 2025.“Lo único que estamos exigiendo es que se cumpla lo ya establecido en el Diario Oficial de la Federación desde julio de 2023”, expresó.Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que respondan de manera inmediata.Los trabajadores también solicitan que el bono deje de pagarse como prestación extraordinaria y se integre directamente al salario, ya que, según indicaron, el beneficio surgió como compensación, al no haber recibido incrementos salariales en su momento.La toma de las instalaciones continuará de manera indefinida hasta que las autoridades correspondientes ofrezcan una solución concreta a sus demandas, señaló. EL ORBE/ Nelson Bautista