Habitantes de la Colonia Olimpia Exigen Fumigación Ante Incremento del Mosco Transmisor del dengue

*El foco de infección es un dren pluvial de aguas negras que atraviesa la colonia.

Tapachula, Chiapas; 19 de diciembre de 2025. Habitantes de la colonia Olimpia exigieron la intervención inmediata de la Jurisdicción Sanitaria VII ante el alarmante incremento del mosquito transmisor del dengue, situación que aseguran ya ha provocado la muerte de al menos dos personas en esta zona de la ciudad.

Encabezados por su representante, Abraham Ruiz Matías, los colonos denunciaron la falta de acciones preventivas por parte de la Secretaría de Salud, pese a que el problema ha sido reportado en repetidas ocasiones.

Señalaron que las brigadas de control vectorial argumentan no contar con recursos ni insecticida suficiente para realizar la fumigación correspondiente.

El también dirigente del Movimiento por Tapachula afirmó que la respuesta oficial ha sido insuficiente y preocupante, ya que incluso se ha sugerido a los vecinos comprar el insecticida para poder fumigar la zona.

Nos dicen que tienen el equipo, pero no el líquido. Pretenden que los ciudadanos paguemos por un servicio que es obligación de las autoridades, la salud es un derecho, no un favor, expresó.

La situación resulta especialmente grave debido a la presencia de una escuela cercana, así como de adultos mayores, niñas, niños y personas con discapacidad que habitan en la colonia, sectores considerados de alta vulnerabilidad.

Los vecinos recordaron que la legislación vigente obliga a las autoridades a garantizar atención prioritaria en materia de salud pública.

De acuerdo con los denunciantes, el principal foco de infección es un dren pluvial que cruza toda la colonia por la zona del ferrocarril. Este canal, que anteriormente conducía agua limpia, se ha convertido en un arroyo de aguas negras a cielo abierto, propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. EL ORBE/Nelson Bautista