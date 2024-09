Renuncian Policías Municipales en Suchiate Ante el Incremento de la Inseguridad

*Uniformados Perciben Sueldos Bajos y no Cuentan con Armas Para Combatir a Delincuentes.

Suchiate, Chiapas; 29 de Febrero del 2024.- En el municipio de Suchiate existe un temor generalizado por los altos índices de inseguridad y violencia, por lo que ha trascendido la renuncia de decenas de elementos que estaban adscritos a la Policía Municipal en esta poblado fronterizo con Guatemala.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizo la comerciante María “N”, quien explicó que hace un par de días solicitaron a elementos de la corporación policiaca en mención, que incrementaran el número de elementos en la zona centro del municipio.

Sin embargo, se sorprendió con la respuesta que le dieron los uniformados, quienes manifestaron que en este momento están escasos de personal, pues en las últimas semanas supuestamente han renunciado cerca de 50 elementos de esta corporación, debido a los altos índices de inseguridad y violencia.

Y es que a decir de los mismos policías de Suchiate, la corporación policiaca cuenta con un promedio de 120 elementos que trabajan con un esquema de horario de 24 por 24 horas, pero con la renuncia de decenas de elementos, la presencia de los municipales ha disminuido de manera considerable, y no se dan abasto para brindar seguridad pública a la población no solo en la cabecera municipal, sino también en colonias, ejidos y rancherías.

La desbandada de los elementos policiacos también se da en medio de quejas de los uniformados, quienes presuntamente reciben sueldos miserables, exponiendo la vida, ya que no cuentan con el equipo necesario para hacerle frente a los delincuentes.

Situación de la que no ha informado nada la todavía Presidenta Municipal de Suchiate, la morenista Sonia Eloína Hernández Aguilar, quien ya debería haber solicitado el apoyo de otras corporaciones estatales y federales.

Los comerciantes aseguran que el clima de inseguridad y violencia es algo que ha permeado demasiado en este pequeño poblado fronterizo colindante con Guatemala. Por lo que la seguridad pública debería de ser una prioridad en este momento para el Gobierno Municipal.

Lamentablemente la única que goza de escoltas y seguridad personalizada es precisamente la Presidenta Municipal Eloína y su hijo Sergio Peralta Hernández, mientras que la población está desprotegida y en total desamparo. Mesa de Redacción