Donde se Silencia a Periodistas, se Debilita la Democracia: Papa León XIV

*Llama a no Tolerar Ningún Tipo de Abuso.

Ciudad de México, 21 de Junio.- El papa León XIV afirmó que la Iglesia católica debe establecer una cultura que se niegue a tolerar el abuso en «ninguna forma», al agradecer a una periodista peruana por informar sobre las acusaciones de abuso dentro de un poderoso grupo católico.

«Es urgente arraigar en toda la Iglesia una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso -ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual», escribió León XIV en un mensaje leído el 20 de junio. «Esta cultura solo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos».

El papa León también hizo referencia a las «tensiones» en Perú, que se han agudizado tras la destitución del presidente Pedro Castillo en 2022, y subrayó la importancia de medios de comunicación libres en un país donde los periodistas han sufrido intimidación y ataques.

«En este tiempo de profundas tensiones institucionales y sociales, defender el periodismo libre y ético no es solo un acto de justicia, sino un deber de todos aquellos que anhelan una democracia sólida y participativa”, afirmó. “Donde se silencia a un periodista, se debilita el alma democrática de un país. La libertad de prensa es un bien común irrenunciable. Los que ejercen esta vocación con conciencia no pueden ver apagada su voz por intereses mezquinos o por miedo a la verdad». Sun