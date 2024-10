Necesaria Ampliación del Tramo Carretero KM 10-Frontera Talismán

Esta importante vía de comunicación sería un detonante económico no sólo para los municipios fronterizos, sino también para toda la región del Soconusco, señalan empresarios.

*LA OBRA QUE LLEVA AÑOS INCONCLUSA, BENEFICIARÍA A MILES DE HABITANTES DE LA ZONA FRONTERIZA, ASÍ COMO A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS.

Tuxtla Chico, Chiapas; 27 de Marzo del 2024.- Desde hace ya varios años, quedó suspendida la ampliación de la carretera que va de Tapachula rumbo a Talismán, quedando pendiente el tramo a partir del kilómetro 10 hacia la frontera, en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas.

En su momento, el impedimento fue por la resistencia de la representación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), supuestamente por los daños que pudiera sufrir el polígono donde se encuentra la Zona Arqueológica Izapa, y también por algunos vecinos que dizque se verían afectados.



Sobre este asunto, el señor Juan Felipe Bolaños Ventura, de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Tuxtla Chico, dio a conocer que desde entonces a través de diversos grupos e incluso las autoridades municipales han estado gestionado la conclusión de la obra, pero no ha habido respuesta positiva.En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que aparte de asistir a la Ciudad de México para entregar solicitudes en las oficinas de Presidencia, también en su momento se le solicitó apoyo a diputados federales y a la diputada local, Yolanda Correa González, sin embargo, no encontraron eco en sus gestiones.Indicó que recientemente dialogaron con el diputado Fernán Gálvez, entre otros representantes sociales, esperando hacer eco ante las autoridades federales.El entrevistado apuntó que al parecer, la resistencia que había de parte del INAH y de algunos propietarios de predios, ya fue superado, por lo que sólo se espera que se activen nuevamente las gestiones ante las autoridades que corresponden, a fin de que se continúen los trabajos de ampliación.Señaló que es urgente la ampliación de la carretera Tuxtla Chico – Talismán, pues sería un detonante económico no sólo para los municipios fronterizos, sino también para toda la región del Soconusco, sobre todo para la producción de café y de rambután que se mueve a través de esa vía.Aseguró que al concluir la ampliación de la carretera hacia la Frontera Talismán, el turismo guatemalteco que ingresa a México también se vería beneficiado, ya que se obtendría mayor movilidad en el transporte y la seguridad.Por la carretera mencionada transitan cientos de vehículos diariamente con gente que se desplaza a Tapachula y viceversa, a los municipios de Tuxtla Chico, Cacahoatán o Unión Juárez. EL ORBE/Nelson Bautista