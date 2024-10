INE Rechaza Riesgo de Narcoelección

Consejeras y consejeros del INE afirmaron que, pese a la violencia registrada en el proceso electoral, no hay riesgos de una narco elección o injerencia del crimen organizado que impidan la realización de las elecciones, mientras que la presidenta Guadalupe Taddei subrayó que están generando las condiciones para garantizar el voto el próximo 2 de junio.

Morena y Partido del Trabajo urgieron al INE pronunciarse sobre la certeza del proceso electoral, tras acusar una campaña emprendida por partidos de oposición para deslegitimar y anular las elecciones.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei garantizó que el INE está listo para instalar las más de 170 mil casillas y que avanza en tiempo con sus actividades, pese a las complicaciones logísticas que puedan presentarse por la magnitud de este proceso.

«La garantía y la seguridad con la que nosotros llamamos a que salga a votar el día 2 de junio, es porque estamos generando las condiciones en aquellos lugares, aquellos rincones donde se observe que hay un punto que atender en materia de seguridad, acceso, instalación de casillas, allí lo estamos atendiendo», enfatizó.

«No nos equivoquemos: el Instituto se defiende todos los días en campo; se defiende haciendo el trabajo correctamente; se defiende avanzando en las etapas del proceso electoral con contundencia, amabilidad, con una relación sana en cada una de las entidades, con las fuerzas políticas locales, gobiernos locales, y eso se está haciendo, no lo dude ni uno de los partidos sentados en esta mesa», sostuvo.

El consejero Uuc-kib Espadas reconoció que hay un crecimiento mediático al cuestionamiento sobre la eficacia e imparcialidad el INE, tras la renovación de la Presidencia, pero no puede afirmar que haya una campaña por ciertas fuerzas políticas.

Subrayó que no hay ningún riesgo «de que esta elección se parezca a algo que llegue a asemejar una elección controlada o definida por el crimen organizado. Ha habido asesinatos, sí, un solo asesinato es un asesinato de más en relación con los que tendría que haber un proceso electoral. Pero eso no quiere decir que se esté viviendo el terror electoral en el país».

El consejero Arturo Castillo reiteró que «no tenemos ningún elemento para pensar que esto sea una narco elección. Es cierto que existen temas de violencia e inseguridad en el país que tienen que ser atendidos, pero de allí no se sigue en forma alguna que la elección esté en riesgo».

La consejera Carla Humphrey sostuvo que la elección no está en riesgo, y señaló que no todos los hechos violentos están relacionados con el proceso electoral.

Gerardo Fernández Noroña, a nombre del Partido del Trabajo presentó un acuerdo para que el INE sobre la conclusión de etapas del proceso electoral, así como realizar una campaña para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre la certeza del voto. Sin embargo, fue rechazado por unanimidad.

Señaló que, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición busca deslegitimar el proceso electoral y pedir su nulidad.

«Queremos que el INE defienda su tarea, que diga lo que se está haciendo. Por supuesto que todo proceso electoral tiene obstáculos, riesgos dificultades. Por supuesto que la violencia está presente en el país desde hace muchas décadas», sostuvo.

A nombre de Morena, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, señaló que todas las consejerías deberían hacer un pronunciamiento para desestimar una campaña impulsada por la oposición sobre el riesgo del proceso electoral.

«No recuerdo haber visto alguna consejería que salga a defender algún tema en donde la oposición ponga en duda lo que se está haciendo o meta ruido sobre la elección. Lo que nosotros les pedimos es que se plantee una estrategia con acciones concretas y específicas para quitar de las redes sociales, de los medios, del imaginario esta campaña que pretende socavar», expresó.

Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD, acusó que el Presidente de la República está interviniendo de manera indebida e inconstitucional en el proceso electoral.

«No vengan aquí a confundir con que estamos agrediendo al INE. Al contrario, quien no está acatando las resoluciones del INE no del máximo Tribunal Electoral es el presidente de la República, nadie más», aseveró.