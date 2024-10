Inicia Eduardo Ramírez Campaña Para la Gubernatura de Chiapas

El candidato por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, arrancó su campaña electoral ante miles de simpatizantes en el municipio de La Trinitaria.

* ANUNCIÓ SUS TRES PRIMERAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA: IMPULSARÁ UN CORREDOR DE INVERSIÓN EN LA FRONTERA SUR, LA CREACIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y EL PACTO DE FRATERNIDAD ENTRE PARTIDOS POLITICOS.

La Trinitaria, Chiapas.- Al grito de Gobernador, miles de chiapanecas y chiapanecos recibieron al candidato por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas” al gobierno del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en su arranque de campaña en el municipio de La Trinitaria.

Arropado por el pueblo que le manifiesta su confianza, Eduardo Ramírez anunció sus tres primeras propuestas de campaña, una de ellas el pacto de fraternidad entre todos los partidos políticos en Chiapas.

“Voy a pedirles a las aspirantes al mismo cargo que yo estoy compitiendo para ser gobernador de Chiapas, que firmemos un pacto de fraternidad, de fraternidad política y de pacificación en Chiapas, para que ningún chiapaneco tenga temor de ir a las urnas y ejerzamos ese derecho con absoluta libertad, para ello, voy a convocar a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD y a Movimiento Ciudadano; porque Chiapas, esta casa, es la casa de todos los chiapanecos y chiapanecas”, convocó.

Así también, Eduardo Ramírez dio a conocer que impulsará un corredor de inversión en la Frontera Sur: “Vengo a pedirles que construyamos la nueva era, la nueva era de paz, la nueva era de desarrollo, la nueva era con una relación distinta con la Frontera Sur; yo aspiro a que no hayan migrantes que se tengan que ir a los Estados Unidos, que tengan que venir los migrantes de Centroamérica y sean tratados a veces de manera inhumana y de una manera muy injusta, son 18 municipios de la Frontera Sur y vamos a dar el primer paso para que vean, en este corredor, inversiones que vengan a México”.



Para ello, agregó que va a trabajar para que el próximo gobierno de la República que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pasando el 2 de junio, visiten las potencias extranjeras y traigan inversiones libres de impuestos a la Frontera Sur de Chiapas.Y la tercera propuesta, comentó Eduardo Ramírez, es la creación de Zonas Metropolitanas que impacten directamente en el desarrollo de los municipios."Vamos a crear las Zonas Metropolitanas, pero las Zonas Metropolitanas de Chiapas, no solamente van a estar en el centro de la capital del estado, aquí en La Trinitaria, vamos a juntar los municipios circunvecinos para que podamos desarrollarnos en plenitud, como otra Zona Metropolitana: Comitán, La Trinitaria, La independencia, Tzimol y Las Margaritas, ese es otro anuncio y lleva con ello el desarrollo", aseguró.Acompañado por su esposa Sofía Espinoza y su hija Yazmín Ramírez, el candidato a Gobernador dijo "yo quiero perpetuarme en el corazón y en la historia de Chiapas, y voy a trabajar todos los días de mi vida, sin descanso alguno, porque no me voy a perder este encuentro con mi destino, vamos juntos de la mano y con el corazón a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación".También acompañaron al precandidato único, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán; el presidente del PES Chiapas, Kalyanamaya de León Villard; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PPCH, Mauricio Morales Valdez y la presidenta estatal del partido Fuerza por México, Janette Ovando Reazola.