Un Peligro los Mototaxis que Circulan en Carreteras de la Región Costa

* LA CIRCULACIÓN DE ESTE TIPO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN CARRETERAS FEDERALES,

HA OCASIONADO MUCHOS ACCIDENTES QUE HAN DERIVADO EN PÉRDIDAS HUMANAS.

Tapachula, Chiapas; 4 de Abril del 2024.- Desde hace algunos años, en varios municipios de la Costa chiapaneca, pero principalmente en la región fronteriza, inició el uso de mototaxis en el transporte público.

Lamentablemente, este servicio poco a poco se fue extendiendo a las carreteras federales, dando como consecuencia que se registren muchos accidentes, incluso algunos de ellos con pérdidas de vidas humanas.

Sobre este asunto, y en entrevista con rotativo EL ORBE, el señor Yeicalt Mendoza N, manifestó que se trata de un tema muy complicado, pues el uso de mototaxis es un mal necesario por la oportunidad que tienen los usuarios para transportarse de un lugar a otro, dentro de las poblaciones donde existe este servicio.

El problema es cuando los citados mototaxis son utilizados en las carreteras federales, por el alto riesgo que generan al transitar en vías de mucho tránsito, tal como ocurre en las poblaciones de Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Huixtla y Huehuetán, por citar algunos lugares, señaló.

El denunciante afirmó que la proliferación del servicio es otro problema, y en las poblaciones ya citadas y en otras más, no solo circulan los vehículos que cuentan con el permiso de las autoridades de Transporte, sino también se agregan los llamados “piratas”, como es el caso de Huehuetán, donde hay 112 concesionados, pero hay cerca de 80 que no cuentan con ningún aval de las autoridades.

En este caso, comentó, es necesaria la participación de la Coordinación de Transporte Regional para poner orden en este sentido, ya que indudablemente, así como está la proliferación de este servicio, cada uno de ellos se convierte en un serio peligro para quienes ocupan esos transportes.

Agregó que también se debe regular el uso de mototaxis en las carreteras federales, donde definitivamente, los que no cuentan con los permisos necesarios, se les debe prohibir por completo la circulación en esas vías, así como en las carreteras estatales. EL ORBE/Nelson Bautista