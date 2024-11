Se Agrava el Problema de la Basura en Tapachula

Calles y Avenidas del Centro de la Ciudad lucen sucias y desordenadas.

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2024.- Las calles y avenidas de la zona Centro de la Ciudad de Tapachula lucen sucias y desordenadas, con desechos esparcidos por banquetas y guarniciones, ante la falta de un eficiente servicio de recolección de desechos por parte del Ayuntamiento de Tapachula que todavía preside, Pánfila Gladiola Soto Soto.

Debido a esta situación todos los visitantes de otras partes de la entidad y de otros Estados de la República Mexicana que vinieron el pasado fin de semana, se llevaron una pésima impresión de la localidad.

Al respecto, el joven Manuel Hernández, en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que existe el mal hábito de las personas que sacan sus bolsas desechos y las dejen en las esquinas, supuestamente para que más tarde sean recogidas por personal del Ayuntamiento.



El problema dijo, es que en muchas ocasiones los carros recolectores no pasan ese día y la basura que dejan los vecinos, es esparcida por los perros callejeros que andan en busca de comida, y se convierten en un basurero esparcidos, que emiten olores fétidos.También los propios vendedores ambulantes y particulares en general, dijo, se suman a la creación de la mala imagen, ya que dejan todos sus desperdicios tirados en las calles y no se preocupan para nada en llevarlos a los contenedores.Ante esta situación, se hace muy necesario que el Ayuntamiento Municipal implemente un programa de limpieza en general de todas las calles del Centro de la Ciudad y de los mercados, con la finalidad de que toda la basura que deja la gente en las calles, sea recogida y no dé un mal aspecto ante la gente que visita a Tapachula.Agregó que a las autoridades municipales poco les interesa la limpieza del centro de la Ciudad, más ahora que todos andan haciendo campaña política propia o acompañando a sus amigos que desean puestos de elección popular. EL ORBE/Nelson Bautista