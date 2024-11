Urge Crear un Centro de Rescate de Fauna Silvestre en Tapachula

*Para Evitar su Extinción.

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2024.- Es lamentable que la Ciudad de Tapachula, que está dentro del Estado más biodiverso de México, y es el quinto país más megadiverso del mundo, no cuente con ningún centro de rescate de fauna silvestre en esta localidad, dio a conocer Marisa Schell Pinot, Bióloga a Cargo del Proyecto Costas Limpias de Chiapas.

Debido a esta situación dijo, algún polluelo, algún mamífero pequeño, una cría de cualquier animal de estos, no hay dónde llevarlo para poder rescatarlo, por lo que es un animal que está completamente destinado a fallecer, a morir, cuando ya tenemos suficientes especies en peligro de extinción en la región.

“Casi todo está en peligro de extinción o amenazado, entonces es sumamente lamentable, que las instancias correspondientes no se hayan puesto manos a la obra anteriormente para que ya tengamos un sitio de rescate, no hay a quien hablarle si tienes un animal herido, si lo ves, si lo encuentras, no hay a dónde llevarlo, no hay a quién hablarle, no hay qué hacer”, expuso.



Marisa Schell Pinot destacó que hay falta de interés por parte de las instancias correspondientes, así como de los mismos ciudadanos, ya que presupuestos hay a nivel federal, estatal y municipal, pero no se emplean en cosas tan importantes como es la fauna.Apuntó que en cualquier parte vemos papeles tapices o murales de guacamayas, loros, tucanes, que es tan emblemático de la región, sin embargo reiteró, no tenemos a dónde llevar a ninguno de estos animales si los encontramos heridos.Refirió que en Tuxtla Gutiérrez sí hay dos o tres centros de rescate de fauna silvestre, pero en Tapachula no tenemos.Cuestionada sobre las especies de mayor avistamiento en la región, comentó que son muchos, como reptiles mamíferos y aves, porque es la época de reproducción, ellos caminan varios kilómetros buscando poner sus nidos, entonces generalmente en esta época vemos muchos búhos lastimados, porque tiran los nidos, porque talan los árboles, loros, pericos, también muchas crías de tlacuache que los gatos y perros también agarran a la mamá y la matan, puercoespines tropicales, osos hormigueros, boas entre otras serpientes.Agregó que por todo lo anterior expuesto es urgente un centro de rescate de fauna silvestre en la Ciudad de Tapachula, en donde se le puede dar el manejo adecuado a los animales para después liberarlos. EL ORBE/JC