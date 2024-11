Patios Baldíos Convertidos en Criaderos del Dengue

Ante la presente temporada de lluvias, se hace urgente la necesidad de programar jornadas de descacharrización para que la gente salga a tirar todo tipo de recipientes donde se reproduce el mosquito.

*ES NECESARIO QUE EL DISTRITO VII DE LA SECRETARÍA DE SALUD INTENSIFIQUE LAS ACCIONES DE FUMIGACIÓN PARA REDUCIR RIESGOS EN LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo del 2024.- Debido a la indiferencia y tal vez hasta abandono por parte de las autoridades, los casos de Dengue siguen incrementándose en esta Ciudad, por lo que se hace necesario que el Distrito VII de la Secretaría de Salud intensifique sus acciones de fumigación para reducir estos riegos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil “Nueva Generación y Vinculación Social”, sostuvo que un claro ejemplo es la colonia San Antonio Cahoacán, donde, se tienen un albergue cerca y no saben igual que tipo de enfermedades pueda traer la población migrante que ingresa a territorio nacional sin ningún control sanitario.

Explicó que esta enfermedad no es más que el resultado del comportamiento de la misma población, que tiene la costumbre de tirar basura por todos lados, lo mismo que cacharros o recipientes de plástico, que luego sirven como criaderos del zancudo que produce el Dengue.



Apuntó que para no ir tan lejos, en la colonia San Antonio Cahoacán, hay muchos patios baldíos, los cuales han sido tomados por los vecinos y por los migrantes que pululan en ese lugar, como basureros clandestinos, donde le dan vida a la fauna nociva como cucarachas, zancudos, ratas y otros bichos.El entrevistado agregó que desde luego, las autoridades municipales tienen mucho que ver en este asunto, ya que, en primer lugar deberían obligar a los dueños de patios baldíos a que los limpien y de ser posible los cerquen para no ser utilizados como basureros.La recolección de basura es otro servicio que debe ser mejorado por el Ayuntamiento Municipal, con el propósito de que sea eficiente y la población no lo tome como justificación para dejar tirada su basura en las calles, en las esquinas o dentro de los patios baldíos.El Ayuntamiento Municipal o el Distrito VII de Salud, debe programar las jornadas de descacharrización para que la gente salga a tirar todo tipo de recipientes que luego sirven como reposaderos donde se reproducen los zancudos o los insectos que dan motivo a la generación del Dengue, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista