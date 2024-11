Migrantes Piden Mejor Atención en COMAR

Tan sólo por obtener una cita tienen que hacer fila durante varios días.

*MILES DE EXTRANJEROS QUEDAN VARADOS EN TAPACHULA, ESPERANDO POR VARIOS MESES QUE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS RESUELVAN LOS TRÁMITES DE ASILO Y VISAS.

Tapachula, Chiapas; 14 de mayo de 2024.- Sigue el viacrucis para los migrantes que se acercan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ubicada en el parque Ecológico, pues el documento que les avala para poder cruzar el territorio mexicano se los entregan muchos meses después de haber sido solicitados.

Mientras tanto, tienen que pasar penurias: hambre, sol, lluvia, falta de trabajo, y falta de un lugar para pernoctar ya que muchos de ellos no tienen recursos para pagar la renta de una casa o de un departamento. Eso los hace deambular por las calles.

La señora Kenia “N”, de origen salvadoreño y con tres hijos, es un caso de ellos. Ella ya tiene 17 años de estar en México, y desde entonces no ha podido arreglar nada, porque primero, migración la hizo pagar dinero que jamás volvió a ver y no le resolvieron nada.



En entrevista con el rotativo El Orbe, aseguró que ha vuelto a insistir, ahora a través de la COMAR, pero se ha topado con que las resoluciones o citas como le dicen los migrantes, tardan mucho tiempo en obtenerlas y mientras tanto, tiene que seguir esperando.Lo que sí la tiene en duda, dijo, es por qué algunas personas son atendidas de inmediato en las oficinas de la COMAR, como son los casos de menores de 18 años, mientras que a los de mayor edad, los tienen esperando por muchos meses.La entrevistada señaló que su deseo es tener una seguridad de vida para sus hijos, ya que en El Salvador, no pueden hacer nada por la presencia de los grupos de Maras, los mismos que tienen copadas a las familias, a las que les arrancan a los jóvenes para integrarlos a sus actividades ilícitas.Añadió que, en este asunto, el gobierno salvadoreño no hace nada por brindar protección a las familias, ya que las calles prácticamente están en poder de esos grupos de pandilleros que tienen asoladas a todas las regiones que componen ese país centroamericano.Agregó que esa es la principal razón por la que abandonan El Salvador y buscan nuevas alternativas, nuevas formas de vida, principalmente el mejoramiento de la situación económica. Y el principal objetivo es ir a los Estados Unidos. EL ORBE/Nelson Bautista