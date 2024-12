Sin Equipo Adecuado el Centro Estatal de Cancerología

Los Pocos Aparatos que hay Están Descompuestos

*PACIENTES DE CÁNCER FALLECEN POR FALTA DE RADIOTERAPIA EN TAPACHULA, DENUNCIAN FAMILIARES.

Tapachula, Chiapas 24 de mayo del 2024.- Pacientes que regularmente reciben atención de radioterapia, están falleciendo debido a que los aparatos con los que se les brinda el servicio se encuentra descompuestos desde hace muchos meses, por lo que urge que las autoridades de salud a nivel estatal y federal tomen cartas en el asunto.

Lo anterior se desprende de la denuncia que realizó Verónica Vázquez Martínez, habitante de Raymundo Enríquez, paciente de CECAN; quien explicó que ante la falta de material y equipo para atender a los pacientes con cáncer, los están mandando a la ciudad de México a todos los pacientes que requieren de radioterapia.

En ese sentido hizo un llamado al gobierno de México, para que verifique esta situación, ya que el Centro Estatal de Cancerología, ubicado al sur de la ciudad de Tapachula, a donde llegan pacientes de todas partes de la entidad, se llevan la triste noticia de que los equipos no sirven para dar atención a la población.



“Mucha gente se está muriendo por eso mismo, porque no tienen el recurso, porque somos de bajos recursos económicos”, subrayó.En su caso dijo padece cáncer endometrio, y requirió la atención desde el año pasado. En donde afortunadamente apenas y alcanzó la atención, ya que el equipo se descompone constante mente. Sin embargo muchos de sus compañeros de enfermedad, no lo lograron, fallecieron.Esta misma denuncia, fue constatada por Armando Córdoba Hernández, paciente de CECAN, quien dio a conocer que padece cáncer de faringe desde el año 2021, y en el hospital le aplicaron seis quimios, y en el CECAN según sus estudios requería de 35 radioterapias, pero ya no las llevó a cabo porque el aparato empezó a fallar, y hasta la fecha no lo han reparado. Y es una situación desesperante para los pacientes.Refirió que ha tocado puertas a nivel municipal, estatal y federal, pensando que estamos en la misma línea del mismo gobierno y no ha habido apoyo, tanto que trató de comunicarse con el doctor Pepe Cruz, cuando andaba en sus caravanas de salud, dando vuelta por todo el estado, algo que consideró muy bueno. Sin embargo se olvidaron del CECAN, en donde los aparatos no sirven, lo que ha provocado que muchas personas fallezcan.Agrego que de nada sirve la buena atención de médicos y enfermeras, con una gran calidad humana, si los aparatos no sirven. Por lo que hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que los equipos en este hospital están obsoletos, fueron adquiridos desde hace 40 años. EL ORBE/ Mesa de Redacción.