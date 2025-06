CNTE Oaxaca Levanta Plantón en CDMX; Otros Estados Esperan Asamblea

La Propuesta de 800 Mdp Para el Próximo Ciclo Escolar fue Aceptada por la Sección 22

También Acordaron con el Gobierno Federal la Atención de 12 Puntos en sus Demandas

*LA SECCIÓN 22, CONSIDERADA EL ALA MÁS FUERTE DE LA CNTE, VOTÓ EN ASAMBLEA LEVANTAR EL PARO DE LABORES Y PLANTÓN QUE MANTENÍAN DESDE HACE 17 DÍAS EN LA CDMX.

Ciudad de México, mayo 31.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reprogramó para la tarde de este domingo, cuando se lleve a cabo la elección judicial en todo el país, su asamblea para resolver si levanta el paro que mantiene en la Ciudad de México desde el 15 de mayo.

Lo anterior, a pesar de que la Sección 22, integrada por el magisterio de Oaxaca y considerada el ala más fuerte de la coordinadora, resolvió levantar el paro tras recibir una oferta del gobierno federal y estatal de 800 millones de pesos para el próximo ciclo escolar, a fin de atender sus necesidades.



No hubo definición si la Coordinadora realizaría alguna protesta en el marco de las elecciones.Este sábado, la Sección 22 de la CNTE decidió levantar el plantón del Zócalo capitalino, con una votación de 5 mil 557 a favor y 5 mil 298 en contra. Esta determinación llevó a que la consulta en la Sección 22 tuviera un receso, ante inconformidades de los docentes, que pidieron que se llevara a cabo un conteo de los votos.Al cierre de esta edición se seguían realizando consultas en algunos estados donde tiene presencia la CNTE, para que en la asamblea nacional se pudieran discutir las acciones a emprender.Después de la reunión que sostuvieron en la Secretaría de Gobernación, la CNTE difundió la propuesta conjunta de la Segob y de la Secretaría de Educación Pública, en la que se establece un monto de hasta 800 millones de pesos para el ciclo escolar 2025-2026.«La Secretaría de Educación Pública reconoce las necesidades estimadas de personal docente y administrativo, como lo son contrataciones, recategorizaciones, promociones, reubicaciones salariales, transferencias, ascensos en todos los niveles educativos en el estado de Oaxaca, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará un monto de 800 millones de pesos para el siguiente ciclo escolar con el fin de atender esas necesidades», refiere.En el documento difundido por la Sección 22, que lidera Yenni Pérez, se ofrecen soluciones en 12 puntos, entre los que destacan la dotación de uniformes escolares, pago de luz eléctrica en escuelas públicas, pago de horas laboradas no recibidas y construcción del hospital del ISSSTE en Oaxaca, entre otros.El ofrecimiento está firmado por los secretarios de Educación, Mario Delgado, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador Salomón Jara. También se proponen recursos para contrataciones y otras incidencias de personal.La noche de este sábado, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el Zócalo se observaron espacios vacíos que estaban ocupados por casas de campaña del magisterio disidente.A pesar de que no se había definido en la asamblea nacional si se levanta o no el plantón, se observó la noche del sábado que algunos docentes ya levantaban sus casas de campaña en medio de la lluvia.Algunos refirieron que ya se iban «porque ya tenían mucho tiempo aquí», soportando las inclemencias del clima. En la Asamblea Nacional Representativa se escucharon los reclamos de algunos docentes que argumentaban que estaban enfermos, cansados y sin una buena alimentación. SUN