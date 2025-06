Arranca ERA el Programa Conecta Cobach Para Garantizar Inclusión Digital en Chiapas

En Palenque, Entrega Apoyos Educativos y

Reafirma Compromiso con la Transformación

Durante una gira de trabajo por el municipio de Yajalón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del programa Conecta Cobach y realizó la entrega de equipamiento tecnológico a planteles de la zona Selva Norte del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), desde el plantel 22, con el objetivo de garantizar el derecho a la inclusión digital y ampliar las oportunidades educativas de las juventudes chiapanecas.

«Vamos a llevar conectividad a todas las escuelas que carecían de esta herramienta. Queremos que la comunidad cobachense pueda realizar sus investigaciones y actividades escolares de forma adecuada. Y también que puedan disfrutar de las redes sociales de manera responsable y solidaria», expresó el mandatario, al recordar su etapa como estudiante del Cobach y reconocer a las y los docentes que contribuyeron a su formación.



Ramírez Aguilar subrayó que su administración mantendrá firme el compromiso de ofrecer a las y los jóvenes espacios educativos dignos y las herramientas necesarias para desarrollar su potencial y alcanzar sus metas profesionales.En su intervención, el director general del Cobach, Miguel Prado de los Santos, explicó que el programa Conecta Cobach beneficiará a estudiantes de 220 planteles de todo el estado, 12 de ellos ubicados en esta región. Además, informó que se están entregando equipos de cómputo y aires acondicionados para mejorar las condiciones de estudio.Posteriormente, el Gobernador visitó la Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) Yajalón de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), para otorgar becas Rosario Castellanos y supervisar los Círculos de Estudios del programa Chiapas Puede, donde estudiantes participan como alfabetizadores. En este contexto, destacó que su gobierno ha tejido alianzas con el pueblo para combatir el rezago educativo.Resaltó que una de las principales responsabilidades del gobierno es garantizar salud, seguridad y educación, y en este último ámbito, aseguró, la meta es sembrar la semilla del conocimiento que permita al pueblo construir una vida más plena.«Amamos profundamente a Chiapas. Como gobernador, me iré muy satisfecho y feliz de haber combatido la delincuencia. Pero, sobre todo, de haber vencido la ignorancia, de sacar al pueblo adelante con conocimiento y con luz en la vida. Esa es la principal batalla que quiero ganar junto con todas y todos», afirmó.El director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez, destacó que con Chiapas Puede se está saldando una deuda histórica con la educación. Informó que en Yajalón, cerca de mil 300 personas están aprendiendo a leer y a escribir, y que en esta jornada se entregaron aproximadamente 600 becas a educandos de este programa.El rector de la Unich, Javier López Sánchez, sostuvo que Chiapas Puede es una iniciativa profundamente humanista que transforma vidas y visibiliza a sectores históricamente excluidos. Invitó al estudiantado a sumarse al proyecto con empatía y responsabilidad. "Enseñar a leer y escribir al prójimo es uno de los actos más poderosos de amor y transformación que podemos experimentar", agregó.Eduardo Ramírez Entrega Apoyos Educativos yReafirma Compromiso con la TransformaciónDurante su gira de trabajo por el municipio de Palenque, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la entrega de becas Rosario Castellanos, apoyos de los programas Conecta Chiapas y Alfacel, así como la supervisión de los Círculos de Estudio del programa de alfabetización Chiapas Puede. En ese marco, reiteró su firme compromiso de transformar al estado a través de la educación.Celebró que más de 2 mil personas estén participando en los procesos de alfabetización en el municipio, quienes reciben la beca Rosario Castellanos, como un estímulo adicional a lo verdaderamente esencial: aprender a leer y escribir. Subrayó que adquirir estas habilidades les abrirá nuevas posibilidades que les ayudarán en la vida.Ramírez Aguilar también agradeció la labor de las y los alfabetizadores, cuyo esfuerzo hace posible avanzar en la erradicación del rezago educativo, y alentó a las personas que están aprendiendo a que no se detengan y concluyan los siguientes niveles de formación."Estamos dando el primer paso. Dicen que el ser humano primero aprende a gatear, después a dar el primer paso y ya no se detiene. Así es Chiapas: Chiapas puede, Chiapas va hacia adelante y Chiapas tendrá un nuevo rostro este 2025", afirmó.Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó que en Chiapas se construye una Nueva ERA basada en el legado del Rey Pakal, en la que se busca no solo paz y justicia, sino también una educación de calidad. Expresó que alfabetizar es empoderar, y que en Palenque se está cumpliendo ese objetivo mediante la enseñanza de la lectura y la escritura y la entrega de estas becas.En nombre de las y los beneficiarios, Carmen Lara Llergo expresó su gratitud al Gobernador por brindarles la oportunidad de aprender, no solo a través de las becas, sino mediante un acompañamiento que les permitirá escribir su nombre, leer documentos y vislumbrar un futuro con más oportunidades.Más tarde, el mandatario estatal, acompañado del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, recorrió las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), donde saludó al personal operativo y administrativo. Durante la visita, también identificó necesidades del centro, el cual ofrece atención integral para facilitar el acceso a la justicia y prevenir factores de riesgo relacionados con la violencia de género.