INE Suspende Elecciones en Chicomuselo y Pantelhó

*Delincuentes Incendian Oficinas del IEPC.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Ante la inseguridad que se vive en Chicomuselo y Pantelhó, el Instituto Nacional Electoral determinó suspender las próximas elecciones del 2 de Junio.

La tarde de este viernes, el Consejo Distrital 8 conformado por los municipios de la región fronteriza, informaron que debido a que en el lugar no se cuenta con la seguridad suficiente para garantizar la integridad física de los habitantes, decidieron no instalar 45 casillas que abarcan el municipio de Chicomuselo y 28 casillas de Pantelhó.

Agregaron que en los municipios de Pantelhó y Chicomuselo se suspendieron las elecciones para presidentes municipales, diputados locales y gobernador así como demás cargos federales.

La dependencia señaló, que la decisión de cancelar las elecciones se debe también a que en comunidades como Barrio Pacayal, Nuevo Pacayal, Nueva Morelia, La Pinta, Jaletón, Piedra Labrada están deshabitadas debido a los constantes desplazamientos de sus habitantes ante la inseguridad y los hechos violentos a los que se han tenido que enfrentar.

Agregaron que desde el pasado mes de febrero de este año, en el municipio de Pantelhó acordaron mediante una asamblea no llevar a cabo las elecciones, debido a que conformaron un Concejo municipal de gobierno, el cual se eligió mediante su sistema normativo de usos y costumbres, lo cual ignoraron los partidos políticos y eligieron a sus candidatos para la presidencia municipal y de una forma independiente.

Ante este desacato por parte de los partidistas, el pasado jueves la población instaló un bloqueo carretero en el tramo Chenalhó-Pantelhó, para presionar a las autoridades y se suspendieran las elecciones, donde además se registró la muerte de 4 integrantes del grupo de autodefensa el Machete, mismos que fueron asesinados cuando circulaban en una camioneta color blanco en el tramo carretero El Roblar-Las Limas pertenecientes al municipio de Pantelhó.

Por su parte el IEPC, exigió la intervención de las autoridades para que se otorguen las garantías a las y los chiapanecos en todo el estado, ya que con esta decisión Chiapas suma un total de 73 casillas que no se instalarán el próximo 2 de Junio, debido a la inseguridad y la falta de condiciones para llevar a cabo dicho proceso.

INCENDIAN MATERIAL ELECTORAL EN TOTOLAPA

Totolapa, Chiapas.-Habitantes del municipio de Totolapa denunciaron al candidato del partido Chiapas Unido, Gabriel López Gutiérrez de ser el principal desestabilizador y de promover la violencia además de boicotear las próximas elecciones, debido a que la mañana de este viernes, militantes de su partido bloquearon las entradas y salidas de la cabecera municipal para luego incendiar las instalaciones del IEPC, donde quemaron las boletas electorales.

Los denunciantes señalaron que desde el pasado martes, gente del Partido Chiapas Unido, se armaron piedras y palos amenazando con cancelar las próximas elecciones, además de generar un ambiente de tensión en el lugar.

Ante esta ola de inseguridad en el lugar, los habitantes exigieron a las autoridades correspondientes del estado y federal, así como del órgano electoral para que de manera inmediata acudan al lugar y apliquen todo el peso de la ley en contra de los que resulten responsables.

Incendian Oficinas del IEPC en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas.- La madrugada de este viernes, habitantes del municipio de Chicomuselo reportaron al número de emergencias, que las instalaciones del IEPC se estaban incendiando, donde dijeron que afortunadamente no hubieron víctimas, únicamente se consumieron en su totalidad las boletas electorales que iba a ser entregadas al Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, lamentó los hechos que dijeron, ponen en riesgo la integridad física de los habitantes, impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía, como lo es el de elegir por la vía pacífica a sus gobernantes.

Ante los lamentables hechos, los habitantes de Chicomuselo exigieron al gobierno estatal su intervención ante la situación que una vez más siembra el temor y la tensión entre sus habitantes y se proporcione las garantías de seguridad para que este 2 de junio puedan salir a votar en total libertad. EL ORBE/Martha Guillén.