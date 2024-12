EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Radicaliza Magisterio Acciones de Protesta Previo a las Elecciones

Era más que obvio que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iba a radicalizar sus protestas contras las autoridades federales en diferentes entidades del país, previo a las elecciones.

A pesar de ello, todo indica que por el momento no van a ser atendidos sino hasta después del proceso electoral.

Gane, quien gane la Presidencia de la República, el dialogo con el sindicato de maestro, uno de los más grandes de Latinoamérica, será de mucha importancia para darle certeza a la educación pública en nuestro país en el próximo sexenio.

Mientras esto sucede, en la capital de la entidad, Tuxtla Gutiérrez el bloqueo a las instalaciones de PEMEX ya está generando afectaciones a la población en general, por el desabasto de combustible. Sobre este tema, trascendió que dicho bloqueo había sido levantado este viernes por la tarde, después de que supuestamente los docentes habían sido notificados que serían desalojados con la fuerza pública.

En esta manifestación participan maestros de la Sección VII, quienes días antes habían advertido que las protestas van a continuar y se van a extender a otras ciudades, como Tapachula en donde se presume que también bloquearán las instalaciones de Pemex.

Aseguran que la cobertura del bloqueo a Pemex va a tener carácter nacional. Muestra de ello es que con el apoyo de la Sección 22 del magisterio nacional este viernes ya bloquearon las instalaciones de Pemex en Santa María del Tule, la Junta local del INE, así como las oficinas del Sistema de Administración Tributario (SAT), en esa misma entidad.

Otro dato que llama la atención a nivel nacional es que los maestros no permitirán que se instalen casillas en las escuelas, en particular las que se encuentran tomadas como parte del movimiento magisterial. Y eso si es muy peligroso, en el marco de este proceso electoral.

En la capital del país, en la Ciudad de México, el magisterio también continúa con las movilizaciones y las manifestaciones.

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon esta semana para exigir nuevamente al gobierno federal respuesta al magisterio. Dentro de las exigencias se encuentra la de un salario digno, y que las escuelas no tengan carencias en equipamiento e infraestructura.

Debido a esta situación, hay que estar pendientes de los movimientos que realice el sindicato de maestros a nivel nacional en las próximas horas.

Sube el Calor en 13 Entidades del País

El intenso calor parece no tener fin en diferentes entidades del país, y lamentablemente las autoridades de nuestro país, siguen sin emprender o impulsar nuevas políticas públicas para hacerle frente al cambio climático.

Durante este viernes se dejó sentir una onda de calor sobre la República Mexicana, por lo que se vivió un ambiente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Así como en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, norte de Hidalgo, Jalisco, Nayarit, norte y suroeste de Puebla, norte de Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán; en donde se registraron temperaturas de 35 a 40 grados.

Debido a este intenso calor, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos en la próxima. ¡Animooo!

