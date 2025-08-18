lunes, agosto 18, 2025
Personal de Secretaría de Bienestar deja plantada a cientos de personas en Tapachula.
Personal de Secretaría de Bienestar deja plantada a cientos de personas en Tapachula.

Alrededor de mil personas acudieron este lunes al Deportivo Indeco Cebadilla, en Tapachula, tras ser convocadas para inscribirse al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Sin embargo, los asistentes se llevaron una amarga sorpresa al descubrir que ningún representante de la Secretaría de Bienestar se presentó, pese a la convocatoria oficial.

Muchas de las familias, provenientes de distintas colonias, aseguraron haber sido citadas con anticipación por personal de la dependencia, lo que generó expectativas y gastos innecesarios. La ausencia de funcionarios generó inconformidad y acusaciones de engaño.

